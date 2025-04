Abracadabra. Morte e magia. La prima al Met

Questa sera debutta in prima assoluta al Teatro Metastasio Abracadabra, il nuovo spettacolo di Babilonia Teatri prodotto dallo stesso Metastasio con il sostegno di Operaestate/CSC di Bassano del Grappa e Ariateatro Ets: recite alle 20.45 nei feriali, alle 19.30 sabato 19.30 e alle 16.30 domenica 16.30. In questo lavoro Babilonia Teatri si interroga sulla capacità della magia, vera o presunta, di sovvertire le leggi di natura, chiedendosi se il suo immaginario possa qualcosa anche nei confronti della fine. Sul palco, un vero prestigiatore, Francesco Scimemi, insieme all’attrice Emanuela Villagrossi e agli stessi registi Enrico Castellani e Valeria Raimondi, dà vita ad uno spettacolo di magia che è al contempo un rito magico e teatrale, un rito funebre e un rito vitale. Utilizzando alcune iconiche grandi illusioni, Abracadabra accompagna il pubblico in territori da cui spesso si fugge: la magia depone le sue armi davanti alla vita che si spegne e allo stesso tempo ci accompagna oltre la soglia, dichiara la sua finitezza, ma non rinuncia ai suoi segreti per scavare più a fondo nell’incomprensibile ovvietà che separa vita e morte, la magia si fa evocazione, uno strumento di collegamento, di connessione, di congiunzione, sfuma il confine tra vita e morte e si fa ponte tra esse, si chiede che forma si possa dare al dolore e come sia possibile venire a patti con la malattia, si chiede come si possa elaborare il lutto, se la frattura tra terra e cielo, tra terra e sottoterra possa essere trasformata in ponte.

In Abracadabra la magia non è esibizione di una tecnica ma assume su di sé il compito di traghettarci con crudeltà e con dolcezza attraverso la tempesta della malattia e della perdita, è una lingua che permette di nominare l’indicibile e di toccare l’impossibile. Lo spettacolo è un racconto per parole ed immagini dove i corpi fanno i conti con la temporaneità della loro presenza. I biglietti costano da 12 a 28 euro e si possono acquistare anche on line sul sito del Metastasio.