Abbattimento ponte sul Bagnolo: Tar respinge istanza, lavori rallentati

Abbattimento del ponte sul torrente Bagnolo: rigettata l’istanza cautelare relativa alle azioni di contrapposizione di terzi

Dipende da motivi estranei all’amministrazione comunale il rallentamento dei lavori per l’abbattimento del ponte presente sul Bagnolo nei pressi del giardino Incantato in via Riva.

Il Comune, secondo il crono programma, dopo le pratiche necessarie per arrivare all’utilizzo delle aree private, lo scorso 27 novembre è entrato in possesso dei terreni che servono per realizzare la viabilità alternativa sulla riva opposta del fiume, dove vivono alcune famiglie.

Il 28 novembre, quindi, è iniziato il cantiere per attuare le opere propedeutiche alla demolizione. Con l’avvio dei lavori, però, sono sorte contrapposizioni con alcuni privati, che hanno portato a situazioni spiacevoli con la ditta, che ha l’affidamento dell’intervento, e con i suoi operai. A ciò si è aggiunta la presentazione di un’istanza di ricorso al Tar, sempre da parte di alcuni privati in relazione all’attività che l’amministrazione ha messo in campo per abbattere il ponte. Tutto ciò ha provocato il rallentamento dei lavori.

Nelle ore successive alla presentazione dell’istanza di ricorso, c’è stata una prima valutazione di urgenza da parte del Tar, che ha dato ragione al Comune e non ha provveduto a sospendere i lavori. Successivamente, in data 17 dicembre, c’è stata l’udienza con il pronunciamento del Tar che ha respinto l’istanza cautelare dei privati con apposita ordinanza, fissando nei prossimi mesi l’udienza di merito. Tutto ciò ha comportato ritardi nei lavori di realizzazione della viabilità alternativa e dell’abbattimento del ponte.

Da parte del Comune di Montemurlo resta fermo obiettivo di riprendere i lavori avviati come previsto e richiesto durante le interlocuzioni con Genio civile della Regione per garantire il miglior deflusso delle acque del torrente e la sicurezza idraulica. "Come Comune cerchiamo di portare avanti i procedimenti nel modo più veloce possibile, ma i ricorsi e le azioni da parte di terzi non dipendono dalla nostra volontà – spiega il sindaco Simone Calamai – Pensiamo che sia importante dare concretezza a quanto ci ha richiesto il Genio civile per le necessità di tipo idraulico e il miglioramento del nostro territorio dal punto di vista della difesa del suolo. Contiamo quindi di poter far ripartire il cantiere in tempi rapidi".

A riguardo è intervenuta anche l’opposizione con il capogruppo di FdI in consiglio comunale, Antonio Matteo Meoni che in una nota ha chiesto i motivi del ritardo nell’abbattimento del ponte sul Bagnolo.