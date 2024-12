Abbandonano un coniglio domestico davanti alla sede Lav: “E’ malato”

Prato, 3 dicembre 2024 – Questa mattina un coniglio domestico, visibilmente malato e in condizioni di salute precarie, è stato lasciato davanti alla porta della sede pratese della Lav, chiuso in un pacco di cartone. L’animale ha gravi lesioni e ascessi diffusi sul corpo, un quadro che probabilmente testimonia sofferenze protratte nel tempo.

“Come Lav – dice Cristiano Giannessi, responsabile della sede Lav di Prato - abbiamo immediatamente soccorso il coniglietto che è stato visitato presso il Vet Hospital di Firenze. Allo stesso tempo, abbiamo già avviato la procedura di denuncia per abbandono di animali, un reato punito dal codice penale, per fare in modo che i responsabili di questo gesto vengano identificati e chiamati a rispondere delle loro azioni. Questo episodio ci ricorda quanto sia importante sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto degli animali”.

“Non possiamo tollerare – conclude Giannessi – che si continui ad abbandonare gli animali, soprattutto quando esistono soluzioni concrete per chi si trova in difficoltà. Oggi ci prendiamo cura di questo coniglietto, ma il nostro impegno è rivolto anche a garantire che simili atti non restino impuniti. È fondamentale che la comunità si unisca per promuovere una cultura di rispetto e protezione per tutti gli esseri viventi.” La LAV di Prato rinnova il proprio impegno per la tutela degli animali e invita i cittadini a segnalare casi di abbandono o maltrattamento, così come a contattarci in caso di necessità. Insieme possiamo fare la differenza, perché nessun animale merita di soffrire in silenzio.