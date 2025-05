A Vaiano nasce PizzaPiù, il locale gestito da ragazzi autistici

Prima ufficiale di PizzaPiù, il progetto di autonomia e inclusione per ragazzi disabili che ha preso il via mercoledì sera al circolo "La Spola D’Oro" a La Briglia, grazie alla collaborazione nata fra i volontari del circolo, che ha messo a disposizione risorse umane e struttura, e l’associazione L’Occasione, un gruppo formato da genitori e fratelli di ragazzi con varie forme di disabilità e di diverse età.

L’associazione ha voluto come testimoni i rappresentanti delle istituzioni locali, dalle varie giunte valbisentine al consiglio comunale di Vaiano, oltre che al parroco de La Briglia, le assistenti sociali e presidente e direttore della Società della salute. Quindici i ragazzi coinvolti nel progetto, di tutta la Valbisenzio, impegnati a turni sia nel fare le pizze che nel prendere gli ordini e servire ai tavoli, seguiti dai volontari del circolo e da un gruppo di giovani di Vernio.

"Il progetto nasce dall’accordo con Orizzonte Autismo – spiega Assunta Cinea, una delle mamme attive nell’organizzazione, insieme a Lara Usberghi –. Il successo dell’esperienza analoga a Viaccia, con il PizziAmo, è stato infatti da stimolo per portare qualcosa di simile anche in Vallata, dove le occasioni per i nostri ragazzi sono poche. La formazione è arrivata proprio dai volontari del circolo pratese. Abbiamo personalizzato le comande per venire incontro alle esigenze dei nostri ragazzi: chi non sa leggere né scrivere ha delle comande con immagini. Un grazie sentito va al consiglio del circolo de La Briglia, che subito ha aperto le porte alla nostra proposta e ha messo a disposizione non solo l’ambiente ma anche i volontari che ci supportano". Tanta soddisfazione e gioia nel volto dei novelli camerieri e pizzaioli, convocati per la "prima" al completo, ma che di volta in volta lavoreranno in piccoli numeri, su una soglia massima di 30 commensali, che potranno prenotare al numero o alla mail dell’associazione per le serate che non sono comunque aperte al pubblico.

Il menù di giropizza, bevuta e covaccino con la Nutella a prezzo quasi di costo, sarà variato nelle due prossime occasioni – giovedì 19 giugno e mercoledì 2 luglio – prima dell’estate, che vedranno invece i ragazzi alle prese con la realizzazione e il servizio dei tortelli: una scelta che si potrebbe ripetere visto che il tortello è un piatto simbolo della Vallata e rappresenta un legame forte e inclusivo fra ragazzi e comunità locale.

Da settembre, poi, l’intento è organizzare serate ogni mercoledì. Lidea è piaciuta così tanto che in altre strutture valbisentine è già stata richiesta. Per chi volesse informazioni o prenotare nelle prossime serate: [email protected].