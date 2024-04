A Seano riapre il nido alluvionato. Cinque mesi di lavori e tanti grazie

Cinque mesi di lavori per riaprire il bio nido "Il Sole e la Nuvola" di Seano. L’asilo è in piazza IV Novembre a un centinaio di metri dal punto di rottura del torrente Furba e fu tra i primi immobili ad essere travolto dalle acque, essendo a piano terra, durante l’alluvione dello scorso novembre. Lunedì scorso i bambini e le bambine sono tornati nelle loro aule che fanno parte del complesso della Casa del popolo. Durante i lavori l’attività educativa è stata ospitata nella scuola dell’infanzia "La Grotta delle Fate" a Bacchereto. "Sono stati mesi impegnativi ma anche ricchi di incontri e di tanta solidarietà - raccontano i responsabili di Arci comitato territoriale Prato, titolare del servizio, e di Merida, la cooperativa sociale, ente gestore – e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto questo". Il grazie va qundi al Comune di Carmignano, che ha permesso in tempi rapidissimi di trovare i locali alternativi, al personale scolastico della scuola di Bacchereto "per averci accolto con tanto affetto", aggiungono, al coordinamento pedagogico di Prato, all’ufficio scuola, all’istituto comprensivo il Pontormo, alla Misericordia di Seano,al circolo Arci e alla pizzeria Il Prugnolo. "Ringraziamo i nostri bambini e le loro famiglie – aggiungono l’Arci e la cooperativa Merida –, il team educativo che ha lavorato senza sosta, tutti coloro che da ogni parte della Toscana hanno contribuito con donazioni e materiali a far rinascere il nostro nido: il gruppo pro-loco di Vicchio, il gruppo escursionistico Le Sieci, la sezione alpini G. Amati, il tempio buddista di Prato e tanti altri che ci hanno supportato ed è impossibile nominare tutti. Ma a tutti va il nostro commosso grazie". Negli ultimi mesi ci sono state varie iniziative di solidarietà sul territorio, mirate a raccogliere fondi, come ad esempio le commedie al teatro di Comeana, a cura dell’associazione "Il Chiodo Fisso". Il bio nido "Il sole e la nuvola" è nato nel 2006 nell’ambito della rete "Ali per volare", promossa da Arci Toscana e dedicata a Gianni Rodari. Le altre due strutture del progetto, "Il Tamburino magico" di Tobbiana e "Il Regno di Mangionia" di Oste, come il nido di Seano, offrono accoglienza ai piccoli dai 3 ai 36 mesi e un servizio educativo articolato e flessibile rispetto anche alle esigenze orarie delle famiglie. L’alluvione ha causato grossi danni anche ai locali che ospitano il nido "Il Regno di Mangionia", al circolo Nuova Europa di Oste, dove i lavori per la riapertura sono ancora in corso.