A scuola di volontariato. Il corso Ant in sala giunta

Al via il 23 maggio nuovo corso per diventare volontari organizzato da Fondazione Ant Italia onlus. Un’occasione davvero molto bella perché offre l’opportunità alla cittadinanza di essere "terreno della ricostruzione di legami di reciprocità improntati a una rivisitazione della responsabilità collettiva e della solidarietà". Fondazione Ant,che da 29 anni, in Toscana, si occupa di assistenza domiciliare gratuita per i malati di tumore e , dal 2007, anche di prevenzione oncologica gratuita, con il suo programma di assistenza domiciliare a persone sofferenti rappresenta una delle maggiori espressioni di solidarietà di una comunità libera e matura sotto il profilo sociale e civile.

Così il 23 maggio parte il corso Ant per avvicinare la collettività al volontariato, pensando a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il mondo del volontariato e sono interessati a dedicargli parte del proprio tempo.

Il corso, sostenuto dalla Fondazione cassa di Risparmio di Prato, si terrà in sala giunta del Palazzo comunale di Prato. Sarà possibile seguire il corso anche da remoto grazie alle tecnologie messe a disposizione dal Comune che apre le porte del municipio. Il corso di formazione è gratuito ed è composto da sei incontri. Ogni incontro tocca una tematica differente del volontariato con parti teoriche e parti interattive trattate da professionisti della Fondazione, psicologi e medici e dai preziosi volontari Ant con le loro testimonianze. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 3451562312 oppure scrivere a [email protected].