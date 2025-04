A scuola di astronomia. Con Polaris

Sta per partire il nuovo corso di astronomia targato Polaris. Per l’edizione 2025 l’associazione astrofili in collaborazione con il Museo italiano di scienze planetarie ha previsto di dividere il corso in due parti, la prima, di base, per chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’astronomia e vuole capirci qualcosa in più, la seconda per chi vorrà approfondire la prima parte, o per chi è già un po’ più esperto. Il corso di base inizia il 7 maggio per concludersi il 27 giugno. La prima lezione, mercoledì 7 maggio avrà per titolo Il cielo? Il nostro compagno di viaggio, la seconda, venerdì 16 maggio, Una macchina del tempo: il telescopio; quindi venerdì 23 maggio Dall’alba al tramonto nella vita delle stelle, venerdì 30 maggio “L’invenzione del tempo e delle costellazioni e il 27 giugno l’uscita sotto un cielo buio con gli strumenti per osservare il cielo e pic-nic sotto le stelle.

La seconda parte prenderà il via a settembre con approfondimenti sul sistema solare, i pianeti e i corpi minori, con digressioni di astrobiologia, osservazione di Saturno e della Luna, per poi passare alle galassie, in particolare ad Andromeda e una serata dedicata alla cosmologia. Il corso è a numero chiuso, ed è necessaria la prenotazione. Il contributo per l’intero corso (parte uno e parte due) è di quaranta euro e comprende anche la tessera associativa Polaris per tutto il 2025. E’ possibile partecipare anche a incontri singoli, con un contributo di cinque euro. Per altre info, prenotazioni e iscrizioni: [email protected].