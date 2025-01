A Prato nasce il nuovo polo del soccorso stradale: accordo Aci – Cap

Prato, 29 gennaio 2025 - Un guasto improvviso, l'automobile o il camion che si fermano al lato della carreggiata e la necessità di potere contare al più presto sull'intervento di un carroattrezzi. Finora automobilisti e camionisti erano costretti ad attendere l'arrivo di un mezzo di soccorso stradale proveniente dal territorio fiorentino, pistoiese o addirittura dall'Appennino. Da inizio 2025, invece, c'è stata la svolta attesa da anni. In questi giorni infatti è stato inaugurato il nuovo polo del soccorso stradale di Prato. Un progetto frutto della partnership fra Cap e Aci Prato che dota il territorio provinciale pratese di un'autofficina convenzionata nel circuito dell'Automobile Club d’Italia per il soccorso stradale, gestito dalla società ACI Global Servizi spa.

Ad attivare il servizio, come detto, è stata Cap attraverso la società controllata OverTech Service. Un'azienda che può contare su 18 mezzi di soccorso stradale, dalla gru da ottanta tonnellate ai canonici carroattrezzi. E poi quattordici carri-officina utilizzati sia per gli autobus che per il soccorso stradale, dodici officine sparse per la Toscana, e una folta squadra altamente formata e specializzata nel settore. Ma come si attiva il servizio? Ci sono due strade: chiamare il numero verde Aci 803.116, oppure contattare il cellulare messo a disposizione da OverTech Service al 366/7595079. Un servizio attivo sia per veicoli leggeri che per i mezzi pesanti. “Siamo molto felici di poter iniziare questo nuovo servizio per i cittadini - spiega Federico Toscano, presidente di Cap - permettendoci di completare l’offerta di assistenza a 360 gradi. Grazie ad Aci che ci ha permesso di aprire questo nuovo punto anche a Prato, la nostra citta”.

Ricordiamo che Cap lavora da oltre un anno nel soccorso stradale leggero e pesante con una sede ad Impruneta, e che ha sottoscritto accordi con Aci e Autostrade che permettono alla cooperativa di essere autorizzata ad operare su importanti assi viari come l’A1 da Figline a Calenzano, la Fi-Pi-Li fino a Empoli e l’Autopalio da Firenze a Poggibonsi. Aci invece riesce così a erogare un nuovo servizio alla cittadinanza, confermando la propria attenzione verso il territorio. “Per Prato si tratta di un netto passo in avanti – spiega il presidente di Automobile Club Prato, Federico Mazzoni - Grazie alla collaborazione con Cap andiamo a colmare un vuoto nei servizi erogati e riusciremo in modo ancora più capillare a rispondere alle esigenze dei soci”. “L'apertura di un punto AciGlobal a Prato è il coronamento di un percorso che da anni ci vede al fianco di Cap per il loro ingresso in Aci – conclude il direttore di Automobile Club Prato, Claudio Bigiarini - Abbiamo sostenuto un'azienda leader nel settore e orgogliosamente ancorata al territorio pratese. Tutto questo, ne siamo certi, porterà a un innalzamento dei servizi per i soci Aci e per i cittadini della provincia di Prato”.