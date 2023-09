A Prato la mostra sull’artista Remo Grassi a 100 anni dalla nascita

Cultura e artisti del territorio. Domani alle 18 in Palazzo Buonamici, a Prato, sarà inaugurata la mostra "Remo Grassi Artista (19232023) a 100 anni dalla nascita", a cura dell’associazione culturale Farearte. Il figlio Valentino, anch’egli valente pittore, e le figlie Stefania e Tiziana intendono rendere omaggio al padre artista, nato nel 1923 da una famiglia di mezzadri al Poggetto, oggi comune di Poggio a Caiano. La voglia di dipingere era nel suo dna tanto che, raccontava la nonna Primetta, mamma del babbo Remo, cominciò tutto in modo spontaneo ed improvviso. Appena adolescente, non avendo nessun colore a disposizione pensò bene di usare la carbonella che veniva messa da parte dopo aver riscaldato il forno per il pane. Fu così che, pian piano, sui muri esterni della casa comparirono i primi disegni, raffigurazioni di volti ben fatti. Poi avviò la sua carriera di artista frequentando le gallerie d’arte dell’epoca e a iscrivendosi alle prime associazioni nate per promuovere la pittura e la cultura. Nel 2004 per i suoi 80 anni, fu organizzata una mostra antologica del suo incessante lavoro in Palazzo Datini.