A Palazzo Pretorio le opere di Tamagnini

Il Museo di Palazzo Pretorio inaugura oggi alle 18 la mostra "Tamagnini. Mirabile avventura d’arte", a cura di Giulia Ballerini, che inaugura una rassegna dedicata a tre artisti contemporanei pratesi - di nascita o di adozione - non più giovani, "che hanno contribuito a rendere la nostra città più ricca di colori, segni, volti, paesaggi", come spiega la direttrice Rita Iacopino. In due sale al piano terra, la mostra accoglie un nucleo di trentadue opere che coprono l’arco temporale della lunga carriera di Primo Tamagnini: le creazioni degli ultimi venti anni, tra le quali alcune realizzate di recente, e una retrospettiva di tutte le fasi attraversate dall’artista dagli esordi fino al 2010 circa. "Sono davvero grata dell’opportunità di curare questa mostra. Primo Tamagnini ha avuto l’onore di essere recensito dai maggiori storici dell’arte italiani – commenta la curatrice Giulia Ballerini –. Il mio intento è stato quello di mettere in evidenza l’inedita e più recente produzione, un ampio nucleo di opere del periodo attuale, inedite e finora mai esposte, ma al contempo di ricostruire in una sala retrospettiva l’evoluzione del percorso artistico di Tamagnini, la maturazione della sua ricerca sul segno". La mostra resterà aperta fino al 28 luglio. Nella foto: Primo Tamagnini con la curatrice della mostra Giulia Ballerini