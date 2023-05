A Narnali tre mesi sotto le stelle. Il Colibrì riparte da Bobo Rondelli

Bobo Rondelli, Clavdio, Sandro Joyeux e Duo Bucolico… Tanto per cominciare. Solo d’estate e sotto le stelle torna Colibrì, lo spazio estivo del Circolo Renzo Grassi di Narnali, nei giardini di via Pasubio, punto di incontro e svago per generazioni diverse, sempre, rigorosamente, a ingresso libero. Dal primo giugno qui sono di casa buona musica dal vivo, eventi, aperitivi e cocktail d’autore e molto altro. Primo appuntamento venerdì 2 giugno con Bobo Rondelli, chansonnier livornese capace di raccontare amori e sentimenti struggenti, con piglio tutto labronico: un viaggio attraverso i suoi "ciuchi di battaglia" (come lui stesso ama definire le canzoni più conosciute e amate dal pubblico) insieme alle nuove produzioni e qualche rivisitazione di tracce che hanno fatto la storia della musica italiana.

Altrettanto particolare il sound di Clavdio, epigono della nuova scuola capitolina (Calcutta, Carl Brave, Franco 126, Fulminacci) salito alla ribalta col singolo Cuore e con un nuovo album da farci ascoltare, "Guerra Fredda": una raccolta di pensieri e riflessioni, un diario intimo dal sapore agrodolce. Sul palco del Colibrì, venerdì 23 giugno, sempre a ingresso libero, con il patrocinio del Comune. Il 14 luglio è la volta di Sandro Joyeux: parigino di nascita, giramondo per vocazione, ha percorso quasi un milione di chilometri con la chitarra sulle spalle raccogliendo tradizioni, dialetti e suoni. Il 28 luglio spazio al Duo Bucolico, dalla Romagna con molta musica e un pizzico di cabaret. Da ricordare le Alchemical Jam Session del mercoledì (unica regola, niente cover), e ogni giovedì di giugno e luglio gli aperitivi astrologici, con oroscopi personalizzati. Da vedere ma anche da gustare. Colibrì è birre artigianali e menù dal mondo. Qui si servono arancini e involtini alle verdure orientali, pita, tzaziki e tanto altro. Saranno tre mesi intensi, tutte le sere a ingresso libero: programma e aggiornamenti canali social colibriprato.