A MetJazz Magalí Sare e Manuel Fortià

Torna MetJazz nella città, la serie di appuntamenti del festival parallela ai concerti in cartellone al Metastasio o al Fabbricone. Domani alle 21 al Museo del Tessuto suil palco un duo spagnolo pluripremiato tra i più trascinanti, eclettici e gioiosi della scena europea: la cantante Magalí Sare e il contrabbassista Manuel Fortià (nella foto), con il progetto Re-tornar. Un amalgama esuberante e malinconico di musica iberica e suoni newyorkesi. Magalí Sare è una cantante catalana, formazione nei cori, esperienze nella musica popolare, interesse per le musiche più diverse, dedizione al jazz; anche il vassista Manuel Fortià è iberico, ma con una intensa esperienza a New York e un lavoro in studio in più di 60 album. Il loro dialogo ruota intorno alla voce delicata e spigliata di Sare e al contrabbasso swingante di Fortià, ma si arricchisce di scambi giocosi, di strumentini extra, di sorprese nei ruoli, distribuiti su un repertorio sorprendente. Questo duo, già vincitore di molti premi. Capienza limitata, biglietti posto unico 8 euro. MetJazz nella città tornerà domenica 16 febbraio alle 11 alla Monash University con il progetto dedicato a Charlie Parker Chasing Bird - L’inseguitore, dal romanzo di Julio Cortázar. Protagonista Felice Montervino, affiancato gruppo di eccellenti musicisti, i Roundella.