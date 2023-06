A Manifatture Cinema arrivano le Lanterne Magiche

Per i ragazzi Lanterne Magiche martedì dalle 9 alle 13 a Manifatture Digitali, una festa di fine anno scolastico con attività didattiche sull’animazione digitale: stop motion, disegni 2D, carta, colori e piccoli oggetti, sono alcuni degli elementi con cui gli operatori esperti faranno giocare e lavorare gli studenti. Quest’anno grazie al sostegno del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, Lanterne Magiche ha potuto allestire a Manifatture un’aula tutta dedicata alla didattica dell’audiovisivo per le scuole di ogni ordine e grado nella quale sono stati avviati corsi di formazione per docenti su animazione digitale e analisi del linguaggio audiovisivo. Qui in futuro saranno ospitati corsi di video produzione e montaggio gratuiti per le scuole che ne faranno richiesta. E intanto sempre a Manifatture è già stato realizzato Clay Economy, una serie in Stop Motion che spiega ai giovani in modo semplice e molto divertente un argomento ostico e in genere noioso come l’economia, grazie alle giovani animatrici di Uffa Film Monica Fibbi e Viviana Petrera