A lezione di e-commerce cinese Alibaba fa scuola agli imprenditori

L’export online b2b vale qualcosa come 146 miliardi. In testa automotive e tessile-abbigliamento, settore in cui Prato può fare la differenza tanto da aver convinto un gigante come Alibaba.com a venire in città per fare scuola agli studenti universitari e alle imprese che vorranno sondare nuovi orizzonti di vendita. Non a caso Prato. Per l’importanza nel tessile, secondo settore di interesse globale capace di smuovere capitali, ma anche perché qui vive e lavora la più grande comunità cinese d’Europa, punto di forza particolarmente interessante per una piattaforma come Alibaba.com.

La mission della società regina delle vendite online per l’Oriente è ridurre le distanze tra acquirenti e fornitori rendendo più semplice fare affari. Non a caso la componente digitale delle esportazioni italiane è diventata una leva sempre più importante: l’export digitale italiano nel 2021 è cresciuto a ritmi sostenuti e qui si inserisce Alibaba.com, una delle più grandi piattaforme per l’e-commerce globale, un marketplace che connette milioni di fornitori e acquirenti di oltre 200 paesi e regioni di tutto il mondo.

Ma l’utilizzo non è immediato né scontato: bisogna sapere con cosa si ha a che fare per smuovere merci e inviarle con un click oltreoceano. Giovedì sarà l’occasione per saperne di più e per acquisire anche un attestato ben spendibile nel mondo del lavoro. Per comprenderne la portata basta pensare che Alibaba Group, multinazionale cinese con sede ad Hangzhou attiva nel campo del commercio elettronico, ha superato eBay e Amazon. La piattaforma connette produttori cinesi con acquirenti e distributori stranieri: il sito web Taobao, gestito da Alibaba, è fra i 20 più visitati al mondo, con un numero complessivo di un miliardo di prodotti e con il 60% della distribuzione di pacchi della Cina.

"Sono molto felice che il Pin rientri fra gli atenei scelti dall’University Tour, il primo progetto di questo genere realizzato dall’azienda che mira a dare una formazione concreta a talenti futuri", commenta Daniela Toccafondi, presidente del Pin. "A Prato esiste il corso di alta formazione in Marketing Digital, un tema sempre più importante per tutte le imprese da presidiare con formazione specifica". Nell’Italia centrale saranno solo due le tappe del team: al Pin di Prato e alla Luiss di Roma. Due i momenti salienti della giornata pratese: saranno tre gli esperti di Alibaba.com che verranno a Prato prima al Pin e poi si dedicheranno ad incontri one to one con imprenditori tessili.

Durante la mattinata di giovedì al Pin si terrà una lezione frontale gestita dal team di Alibaba.com per spiegare l’ecosistema del gruppo e come la piattaforma B2B si inserisce nell’offerta, per poi focalizzarsi sul funzionamento di Alibaba.com condividendo insight su come avere successo nell’export digitale. A seguire workshop per i partecipanti, che vedranno alcune storie di successo e alcuni business case sui settori verticali della piattaforma. Non è finita: i partecipanti potranno aderire al Focus training, un percorso integrativo online di 12 ore, che permetterà agli studenti di acquisire competenze extra sul back end della piattaforma. Al termine e dopo il superamento di un test, gli studenti otterranno il certificato di esperto digitale "future digital traders". Dalle 15 alle 17 al Centro Pecci spazio alle imprese che potranno partecipare gratuitamente ad un’attività formativa sulle prospettive del digitale, le opportunità per le Pmi su Alibaba.com, strumenti per pubblicità online. Al termine il team di Alibaba.com sarà a disposizione per consulenze individuali.

Silvia Bini