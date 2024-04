A Lanarchico fare arte è imparare ad essere felici

Ancora una volta - visto il grande successo dell’iniziativa sulla Street Art dello scorso anno - Linee Educative Urbane trova casa nel bellissimo spazio de Lanarchico di via Guido Monaco, un luogo nel quale la regola fondamentale è quella di dare sfogo alla propria creatività. Fare arte e imparare ad essere felici è un corso gratuito di arte contemporanea (e molto di più) per ragazzi che hanno voglia di passare qualche pomeriggio in maniera decisamente diversa dal solito. Gli incontri si terranno nei sabati 6, 13 e 20 aprile a partire dalle 15. E’ possibile iscriversi su IG @lanarchico_prato o inviando una mail a [email protected] (ma si può anche arrivare direttamente agli incontri). Da domani Marco Biscardi, artista e anima - insieme a Simona Baldacci - dello spazio Lanarchico - condurrà tre incontri di introduzione all’arte contemporanea. Nel suo corso saranno trattate in modo interattivo le più importanti correnti artistiche del 900, ripercorrendo le opere di alcuni dei maggiori artisti, dai surrealisti Salvador Dalì e Joan Mirò, all’eccentrico Cai Guo-Qiang con la sua polvere da sparo, e poi Mondrian e le linee geometriche fino alla giapponese Kusama, all’arte minimalista del cubano Torres con accento sul lato consumistico della società in cui tutto è destinato a consumarsi (e a lentamente a morire); non mancheranno Picasso e Braque, Roy Lichtenstein, ma anche Bansky, lo street artist che ha conquistato il mondo. Sabato 13 e 20 aprile, al termine del secondo e del terzo incontro, saranno approfonditi ulteriormente i contenuti appresi durante le lezioni attraverso diverse espressioni artistiche. Il 13 aprile Silvia Bogani, insegnante e formatrice, esplorerà i temi trattati tramite la scrittura poetica seguendo il Metodo Caviardage® ideato da Tina Festaa: si tratta di un procedimento di scrittura poetica che agevola la creazione di poesie e pensieri non partendo da una pagina bianca ma da testi già scritti, pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali e riviste, nonché testi in formato digitale. Sabato 20 aprile sarà invece il momento della calligrafia cinese con un workshop di Du Haoyang, laureato all’Accademia delle belle arti di Firenze, dedicato a un’arte millenaria che rappresenta non solo la scrittura, ma anche la filosofia e la cultura cinese. Per finire, Benedetta Guasti, counselor in naturopatia olistica, concluderà il percorso con una sessione di Hasyayoga, noto anche come yoga della risata.

Il progetto Linee Educative Urbane è finanziato dall’impresa sociale Con I Bambini, una società senza scopo di lucro costituita nel 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Linee Educative Urbane è a cura della cooperativa Pane&Rose che ha come partner la Fondazione Santa Rita, il Comune di Prato, il Circolo Arci Eugenio Curiel, il Pin, l’associazione di volontariato Studialibero, gli istituti scolastici Dagomari, Gramsci-Keynes, Cicognini Rodari, Mascagni e Don Milani.