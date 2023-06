A Comeana scatta la protesta "Il cimitero comunale cade a pezzi"

Tegole cadute, la copertura in legno dei colombari pur non essendo datata è già marcita, l’acqua piovana filtra lungo i muri della parte nuova e vecchia, i viali sono pieni di erbacce e il bagno è igienicamente inagibile. E’ la situazione in cui versa il cimitero comunale di Comeana, segnalata già da diversi mesi dai cittadini.

L’amministrazione comunale ha subito transennato tutto il lato posteriore dei colombari nuovi perché le tegole vengono giù ma l’intervento di ristrutturazione tarda ad arrivare. I cittadini hanno inviato segnalazione e richieste di intervento non solo al Comune di Carmignano ma anche all’Asl per evidenziare un problema di sicurezza e incolumità pubblica. "Vengo al cimitero tutte le settimane – racconta Patrizia Lippi di Comeana – perché qui ho i miei genitori e la situazione va sempre a peggiorare. Non tanto per la parte transennata che è, diciamo, messa in sicurezza, quanto per tutta la copertura in legno della nuova ala che è marcita e si vede a occhio nudo. Eppure si tratta di un lavoro che risale a una ventina di anni fa ma non doveva essere eseguito così. Insieme a mia figlia, abbiamo portato un muratore per fargli vedere questa copertura e avere un parere professionale perché non ci piace essere prese in giro e la constatazione è stata evidente: il legno si è piegato in alcuni punti, i coppi stanno scivolando piano piano, l’acqua filtra e ha danneggiato pure le parti in cemento. Oltre a questo problema, il degrado generale del cimitero è evidente: nella parte vecchia l’intonaco si è scrostato da tutte le pareti, l’acqua ha corroso il muro della cappella che era anche molto carina ed è sempre chiusa quando, invece, poteva essere utilizzata per le messe, le tombe provvisorie in legno sono accatastate da mesi e il bagno è in una condizione indecente. E’ vero che la gente è incivile perché quello che abbiamo visto nel water è da maleducati ma allora si prendono altri provvedimenti perché i bagni erano nuovi. Questo cimitero ha bisogno di manutenzione da parte del Comune e della presenza, anche se non fissa, di un custode o un operaio che esegua le manutenzioni". Nel parcheggio del cimitero è rimasto l’ex chiosco del fioraio in legno, anche questo in stato di degrado e abbandono, così come il piazzale avrebbe bisogno di un rifacimento della pavimentazione. Il cimitero fu ampliato e l’ala nuova ha un doppio ingresso, sono state abbattute le barriere architettoniche ma il decoro generale è molto scadente.

M. Serena Quercioli