A Comeana il sipario si alza per i bambini

Una rassegna teatrale tutta dedicata ai bambini. Ad organizzarla è l’associazione culturale e teatrale "Il Chiodo fisso" e sarà tutte le domeniche al teatro di Comeana in via Alighieri, con spettacoli, consigliati ai bambini da 3 a 11 anni.

Si parte domenica alle 16.15, con "Peter Pan alla ricerca di Trilly", per la regia di Pasquale Basto con la compagnia "La gang del sorriso". Domenica 21 genaio, sempre alle 16.15, in scena "Cronache di Arendelle e non solo" con la regia di Barnaba Guerri a cura della compagnia "Sottosopra".

Poi domenica 4 febbraio la rassegna si chiuderà con "Il principe cerca moglie e le tre bizzarre principesse" per la regia di Daniela Alfieri con la compagnia "La gang del sorriso".

Gli incassi di questi tre spettacoli saranno in parte investiti per le migliorie del teatro e in parte devoluti al bio-nido "Il sole e la nuvola" di Seano, colpito dall’alluvione di novembre. Un appuntamento speciale sarà domenica 28 gennaio (ore 16,15) con "I tre porcellini" di Enrico Spinelli, regia di Patrizia Morini con la celebre compagnia "Pupi di Stac". Questo spettacolo, realizzato con il contributo dell’assessorato alla pubblica istruzione di Carmignano, è rivolto ai bambini dei plessi dell’istituto comprensivo "Il Pontormo" e sarà ad ingresso libero.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti a partire dal 24 gennaio. Per gli altri spettacoli le prenotazioni saranno possibili a partire dal mercoledì antecedente la data solo con messaggio whatsapp al numero 349.2661239. Le prenotazioni inviate prima di mercoledì non saranno considerate.