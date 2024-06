A cena con Zia Caterina. Serata di beneficenza al circolo Cherubini

Apericena di beneficenza con zia Caterina. L’iniziativa solidale è in programma al circolo Cherubini via Onorato Bambini a Grignano martedì 25 giugno alle 20. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335.7216442 (Carmine).

Zia Caterina, al secolo Caterina Bellandi, non si arrende al dolore per la perdita del compagno e trova la forza di intraprendere una nuova esistenza che la porta a dedicarsi ai piccoli malati dell’Istituto Meyer, che lei definisce "i supereroi, perché per vincere la malattia devono fare cose straordinarie". Lei e il suo coloratissimo taxi Milano 25, con il quale effettua il trasporto dei piccoli pazienti a fare le cure al Meyer, sono un simbolo di Firenze. L’auto strapiena di pupazzi e gli incredibili costumi che Caterina Bellandi indossa regalano momenti di pura spensieratezza ai bambini che grazie al suo servizio raggiungono l’ospedale per le cure. Insieme al suo iconico taxi colorato martedì sarà al circolo Cherubini a Grignano per una serata di beneficenza: le prenotazioni sono aperte. Con l’occasione il circolo Cherubini inaugura la stagione estiva con la pizzeria e il giardino sotto la nuova gestione. Il circolo è stato ripreso dai soci che stanno tentando di rilanciarlo per tutta l’estate sarà in funzione il ristorante con pizzeria mentre tutti i giorni è aperto il bar gestito dai soci-volontari.