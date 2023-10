A Carmignano e Poggio messa e benedizione dei cimiteri

Festa di Ognissanti fra celebrazioni religiose e momenti in famiglia o con gli amici nei Comuni medicei. Mercoledì 1° e giovedì 2 novembre si celebreranno le messe con benedizione dei cimiteri sia di Carmignano sia di Poggio a Caiano (ore 15,30). Poi a Seano ogni giovedì del mese di novembre ci sarà la consueta messa nel cimitero, in via San Giuseppe, alle 15,30. All’interno del cimitero di Comeana sono state montate le impalcature ma i lavori di riqualificazione partiranno il 2 novembre. A Poggio a Caiano si potrà trascorrere la sera di Halloween al cinema Ambra (unica proiezione martedì 31 alle 20,30) e il giorno di Ognissanti (con due proiezioni alle 16 e alle 21) del film in prima visione "Killers of the flower moon", per la regia di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Lily Gradstone. Informazioni: 055.8797473. Mercoledì 1° novembre aperta la sera anche la pizzeria del circolo Mcl Ambra.