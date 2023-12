A Bagnolo la grande discarica

Non c’è pace per via Lungo il Bagnolo. La strada da tempo è al centro di polemiche ed è stata oggetto di blitz da parte della polizia municipale per la condizioni di degrado in cui si trova. Lungo la via che si trova nella zona industriale di Bagnolo da un lunghissimo periodo - oltre dieci anni - sono accatastate quantità enormi di rifiuti di qualsiasi tipo. Ingombranti coperti con teli, vecchi muletti, attrezzature, sacchi di immondizia. Una situazione che peggiora di mese in mese. Lungo la strada c’è di tutto. Bidoni, casse per il filato, mobilia, legno, ferro, qualsiasi genere di scarto viene accatastato in via Lungo il Bagnolo.

Un luogo ben conosciuto anche durante l’amministrazione passata guidata da Mauro Lorenzini. Si tratta di una vasta area che comprende un parcheggio e un terreno che è la resede di una ex roccatura.

Il materiale accumulato è tale che adesso occupa la strada pubblica di fronte alla ditta. Una situazione insostenibile, che aveva convinto il sindaco di Montemurlo Mauro Lorenzini a firmare un’ordinanza per obbligare il proprietario a rimuovere i rifiuti. Durante il blitz che fece seguito all’ordinanza, gli agenti della polizia municipale, con il supporto dei tecnici di Arpat, entrarono in azione nella zona di via Labriola, dove la roccatura, che alla Camera di Commercio risultava inattiva, era stata trasformata in un deposito di rifiuti di ogni genere: plastica, ferro e decine di sacchi. Anche il piazzale di fronte all’azienda, di proprietà di un privato, era pieno di scarti e carcasse di veicoli abbandonati. A dieci anni di distanza nulla è cambiato. Una situazione più volte denunciata anche dai residenti della zona che hanno presentato diversi esposti ai al Comune che alla polizia municipale.