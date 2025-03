A 8 anni chiama il 118 da scuola. Falso allarme

Ha chiamato il numero di emergenza, inserito nel suo piccolo orologio smart, e ha detto che nella sua scuola alcuni ragazzi si stavano picchiando tra loro come in una rissa. Così un alunno di 8 anni che frequenta la seconda classe alla primaria Armellini di Vernio ha allertato l’ambulanza e le forze dell’ordine che inviate dalla centrale operativa sono intervenute in via Magini. Ma era un falso allarme. Le maestre hanno parlato con i carabinieri spiegando che il bambino si era inventato questo scherzo.

L’allarme è rientrato immediatamente e l’autoambulanza della Misericordia di Vaiano che stava arrivando sul posto, è stata fermata lungo la strada, la Sr325, e fatta rientrare in sede. Ora la dirigente scolastica dell’istituto prenderà provvedimenti sull’episodio di ieri. Vista l’età dell’alunno che probabilmente non si è neppure reso conto di ciò che il suo gesto ha causato e di quali ulteriori conseguenze avrebbe potuto innescare, si tratterà di informare i genitori di tutti gli allievi sull’utilizzo dei dispositivi mobili a scuola e di comunicare loro che l’uso di telefoni cellulari e di smart-watch è vietato in classe e che va evitato anche durante la ricreazione e negli altri spazi scolastici.

L’ultimo accertamento che sarà effettuato, nelle prossime ore, riguarda la possibilità che il bambino non fosse da solo al momento della telefonata e che sia stato consigliato da qualche ragazzo più grande di chiamare i soccorsi, dal momento che sui social ci sono diverse challange che invitano a fare questo genere di scherzi, spiegando cosa fare.