325, la mozione: "Meno velocità e più sicurezza"

La sicurezza sulla Sr 325 e sulle strade minori di Vernio sono al centro di una mozione del gruppo consiliare Rilanciamo Vernio presentata nei giorni scorsi, con un atto firmato da Giacomo Mazzanti, Marco Ciani e Federica Furzi con cui si chiede l’impegno della sindaca Maria Lucarini su diversi punti. Fra questi: "Contattare ed esortare la Provincia di Prato, con l’ausilio e il supporto della polizia municipale, nonché il prefetto di Prato come da ultime novità del Decreto dell’11/04/2024, ad installare gli strumenti necessari a garantire la sicurezza stradale di pedoni e conducenti per scongiurare ogni incidente evitabile; più nello specifico, chiedere l’installazione di dissuasori di velocità e/o (autovelox) anche temporanei, come ad esempio è stato fatto nel vicino Comune di Vaiano, in via Braga, strada posta all’interno del centro abitato, per limitare la velocità e migliorare le condizioni di sicurezza; proporre e suggerire agli organi gestori della Sr 325, alcune zone più delicate e con alta pericolosità, oltre alla maggiore presenza di pedoni in quanto trattasi di centralità di frazioni, le seguenti zone: Le Confina, Terrigoli, Mercatale, San Quirico, Montepiano. Alla mozione presentata, per cui la lista chiede risposta orale nel prossimo consiglio comunale, sono allegate le mappe stradali con evidenziati i punti dove si sollecita l’intervento, ricavati da segnalazioni di cittadini. Il gruppo consiliare spiega le motivazioni che hanno portato alla richiesta, ad iniziare dalle segnalazioni dei cittadini sul fatto che "alcune strade comunali risultano sprovviste di ogni tipo di mezzo volto a garantire sicurezza e a limitare la velocità dei veicoli che le percorrono soprattutto di notte".