Prato, alla Lazzerini l'International Game Day e l'incontro con il Premio Andersen 2017

Prato, 6 novembre 2024 - Tantissime le iniziative del fine settimana per famiglie, ragazze e ragazzi alla Biblioteca Lazzerini, un weekend all’insegna del gioco, del divertimento, e anche della lettura per i più piccoli. Domenica 10 novembre dalle 14 alle 19 si gioca tutti insieme perché torna l’International Game Day. Anche quest'anno un'occasione totalmente gratuita e da non perdere per divertirsi insieme in biblioteca con i giochi in scatola e di ruolo per tutti i gusti e tutte le età. A coordinare il tutto ci sarà l'associazione Ludissea 42. Tutti fino ai 100 di età sono invitati a giocare in Sala Fondi Locali, invece bambine e bambini dai 6 ai 10 anni potranno giocare nella Sala Ragazzi e Bambini. La prenotazione è necessaria soltanto per i giochi di ruolo all’indirizzo: [email protected]. Ma il weekend in Lazzerini comincia sabato 9 novembre alle 10 in Sala conferenze con l’incontro con l’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini, e la presentazione dell’albo illustrato dal titolo "Per mille camicette al giorno", appena pubblicato da Orecchio Acerbo. L’evento è a cura della libreria "Le storie della Mippa". L’albo racconta del più grave incidente industriale della storia di New York, un incendio che fece146 vittime di cui 129 giovani donne italiane e ebree dell’Europa orientale. La voce narrante è quella di una camicetta cucita oltre cento anni fa. Le sue parole illuminano sulle condizioni di sfruttamento delle lavoratrici, ma anche sulle lotte per l’emancipazione delle donne. Una storia intrisa di Storia, un albo potente scritto da Serena Ballista e illustrato da Sonia Maria Luce Possentini, di quei libri che si prestano ad essere messi in mostra come un’opera d’arte, perché lo sono davvero. E infatti dall’8 al 14 novembre lungo la galleria espositiva al primo piano della Lazzerini sarà visitabile la mostra delle tavole originali dell’albo illustrato. L’illustratrice Sonia Maria Luce Possentini ha pubblicato con le più prestigiose case editrici italiane, vincendo importanti premi, tra cui, nel 2017, l’Andersen italiano come migliore illustratrice dell’anno. L’incontro per adulti, ragazze e ragazzi dagli 11 anni in su è su prenotazione compilando il modulo online a questo link: bit.ly/per-mille-camicette. Sempre sabato 9 novembre alle 16 torna nella Sala Ragazzi e Bambini della Lazzerini il ciclo di incontri gratuiti dal titolo "Storie di musiche, silenzi e rumori". A partire da un libro, bambine e bambini dai 7 anni in su potranno sperimentare con Alessia Castellano divertenti giochi musicali. Protagonisti dell’appuntamento di questo sabato saranno I suoni della voce con l’incontro dal titolo "Sdeng, bum, splash!". Prenotazione obbligatoria compilando il modulo online disponibile a questo link: bit.ly/form-storie-dimusiche. E domenica 10 novembre dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con le Domeniche piccine per famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni che saranno accolte da una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a 'bassa voce'. L’iniziativa si svolge nell’ambito di "Nati per leggere", il programma nazionale che ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Ogni domenica mattina è dedicata a un tema diverso. Questa domenica sarà "Coccole e filastrocche". Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it. Ingresso gratuito per tutte le iniziative.