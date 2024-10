Prato, al via la nuova stagione al Garibaldi Milleventi

Prato, 7 ottobre 2024 - Torna con una divertente e poliedrica programmazione che inizia il 9 ottobre prossimo, la stagione de Il Garibaldi Milleventi, la sala polifunzionale gestita dalla società Civico 69, nota ai pratesi come Sala Garibaldi e fino al 2009 come Cinema Excelsior. A sostegno della Civico 69 srl nella gestione delle sue attività è fondamentale la presenza di sostenitori quali Howden Assiteca, Caf, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Dabe Service insieme a Coedil e, dalla prossima stagione, Enel . Come già annunciato al tempo dell’apertura della sala, il cinema non è l’unica vocazione dello spazio, quanto una delle molte. La programmazione de Il Garibaldi ha offerto e si propone di offrire, non tanto i titoli della normale distribuzione quanto delle pellicole di più rara distribuzione, alternate ad iniziative ed eventi di spettacolo. Il Garibaldi ospiterà dunque, anche per la prossima stagione, rassegne di cinema, musica, spettacolo, eventi aziendali, convegni, festival e mostre mercato. La prossima stagione con il teatro e la stand up comedy torna da ottobre gli appuntamenti con Angelica Massera ( 9 ottobre), Eleazaro Rossi ( 11 ottobre), l'irresistibile simpatia di Bruna, il poetico personaggio di Alessandro Riccio (il 17 con Bruna è la notte e il 18 ottobre con Le Mille e una Bruna), il ritorno di Ginevra Fenyes (19 ottobre), Lunanzio con Quid Ridet (7 novembre) Vittorio Pettinato (8 novembre) Generazione Disagio (20 novembre) il nuovo spettacolo di Andrea Scanzi ( 27 novembre) Shamzy (7 dicembre) Casa Abis (30 gennaio) e a grande richiesta il ritorno di Federico Buffa ( 7 Maggio) . In programma anche la seconda edizione del Prato Brick Show, dopo il grande successo dello scorso anno, torna a Il Garibaldi l'appuntamento con i mattoncini più amati del mondo ( 5 e 6 aprile). Questi sono solo alcuni dei nomi presenti nel cartellone della prossima stagione, che si arricchisce di eventi in continua evoluzione. Per quanto riguarda il cinema, il 25 ottobre Giovanni Veronesi sarà in sala per presentare La Valanga Azzurra, il suo docufilm sulla leggendaria nazionale italiana di sci alpino degli anni '70 . In sala anche Gianni Veronesi che per il film ha composto le musiche originali. Torna il Cineforum de il Garibaldi, che quest'anno si chiamerà "Film Club". In programma un ciclo di bellissimi lungometraggi, molto diversi tra loro, capaci di far riflettere sulle contraddizioni della società contemporanea. Il primo appuntamento è fissato per il 16 ottobre. Una selezione di storie raccontate da importanti registi del panorama internazionale per parlare di: ossessioni contemporanee; immigrazione; politica; emancipazione femminile; diritti umani; dipendenze; educazione affettiva; maternità. A presentare e moderare le serate Carlo Pellegrini, architetto e grande appassionato di cinema, con anni di esperienza in rassegne e incontri cinematografici. Uno dei progetti che torneranno il prossimo anno sarà Ma classe au Cinema, promosso dall’Associazione culturale Fil Rouge Prato con il sostegno dell’Istituto francese di Firenze al fine di valorizzare la lingua e la cultura francese sul territorio pratese rivolgendosi in particolare ai più giovani e ai loro insegnanti. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori della città e dei comuni limitrofi dal titolo. Ma sono previste anche proiezioni serali rivolte ad un pubblico più adulto improntate alla scoperta di nuovi cineasti del cinema francese.