Mille Miglia a Prato, orari e divieti

Prato, 11 giugno 2024 – Venerdì 14 giugno, dopo il successo del 2021, la Mille Miglia attraverserà Prato per la quarta tappa del percorso che porterà le auto d'epoca da Roma a Bologna. Arriveranno in città attorno alle 16 ben 420 auto storiche, tra queste 10 modelli unici e 120 auto di cui 10 elettriche. In più ci sarà un'auto a guida autonoma gestita dal Politecnico di Milano. In totale transiteranno circa 1.100 auto fra quelle in corsa e quelle legate al comitato organizzatore, che in totale dovranno percorrere 2.200 km.

Ecco il percorso della gara, le deviazioni obbligatorie e gli itinerari consigliati per il transito sul territorio.

Alle 16 circa le auto storiche arriveranno da Poggio a Caiano ed entreranno nel nostro Comune passando da via Roma, via Baciacavallo, via Moro e via Enrico Berlinguer e si avvicineranno al centro città seguendo viale della Repubblica, proseguendo in via Francesco Ferrucci (corsia preferenziale), via Bettino, via Ferdinando Tacca e viale Vittorio Veneto fino ad arrivare a piazza San Marco. Da lì continueranno per viale Piave fino a piazza Santa Maria delle Carceri dove effettueranno il controllo orario. La gara proseguirà passando per il centro di Prato in via San Bonaventura, piazza San Francesco, via Ricasoli, piazza del Comune, via Mazzoni, piazza del Duomo, Largo Giosuè Carducci, via Muzzi, via Cesare Guasti, piazza San Domenico, via San Vincenzo, via Curtatone, via Cesare Battisti, via Bologna, viabilità interna all'ex Fabbricone, via Targetti, ponte Datini, via Giovanni Miniati, via Orlando, via Raffaello Lambruschini, via Sem Benelli, viale Borgovalsugana e infine via Firenze in direzione Barberino del Mugello.

Divieti di sosta

Dalle 13 alle 24 in piazza San Marco (tratto compreso tra il civico 18 e il civico 48); viale Piave (in tutta la sede stradale); via San Bonaventura (su ambo i lati); piazza San Francesco (nel tratto di collegamento tra via San Bonaventura e via Ricasoli su ambo i lati); piazza Santa Maria in Castello (escluso il tratto compreso tra piazza Buonamici e il civico 16); via San Vincenzo, via Targetti (limitatamente all'intero tratto senza uscita eccetto i parcheggi contrassegnati adiacenti agli immobili ad uso commerciale); via Targetti (limitatamente ai parcheggi collocati al centro delle due corsie di collegamento tra via Abati e via Mozza sul Gorone); piazza San Domenico (l'intera area); piazza Santa Maria delle Carceri (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Dante e via del Ceppo Vecchio).

Dalle 8 alle 24 in via della Fortezza; via San Giovanni; piazza Sant'Antonio; piazza San Francesco (tra il sagrato della chiesa di S. Francesco e la Fontana dei Delfini compresi i parcheggi per i ciclomotori); via Cavour (tratto in diramazione verso porta Pistoiese compreso tra il civico 17 e l'intersezione con via Pistoiese); via Curtatone, tratto compreso tra porta Pistoiese e via Curtatone fino circa all'altezza del civico 18); piazza del Comune, piazza Duomo, Largo Giosuè Carducci.

Dalle 8 alle 24 è previsto l'allestimento e lo smontaggio di strutture a supporto della manifestazione in piazza delle Carceri, piazza San Francesco e piazza Sant'Antonio.

Divieti di transito

Per consentire il passaggio della corsa storica saranno chiusi al traffico dalle 15.30 alle 22 viale Piave, piazza Santa Maria delle Carceri nel tratto di collegamento compreso tra viale Piave e via San Bonaventura, via San Bonaventura, piazza San Francesco nel tratto di collegamento tra via San Bonaventura e via Ricasoli. Via del Cassero e via Pallacorda chiuse.

In via Dante all'incrocio con piazza delle Carceri divieto di sosta con rimozione forzata limitatamente ai primi due parcheggi sul lato dei civici pari.

In piazza Buonamici tra il civico 2 e piazza Santa Maria in Castello e in piazza Santa Maria in Castello tra piazza Buonamici e il civico 16 doppio senso di circolazione, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e limite massimo di velocità di 10 km/h.

Dalle 8 alle 24: via Cavour nel tratto verso Porta Pistoiese tra il civico 17 e l'intersezione con via Pistoiese e via Curtatone nel tratto compreso tra Porta Pistoiese e via Curtatone fino circa all'altezza del civico 18 divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito. in via Curtatone all'incrocio con via Luti/via Meucci divieto di transito.

In piazzetta De' Landi divieto di sosta con rimozione forzata eccetto taxi e veicoli a servizio di persone diversamente abili.

Deviazioni

Durante la chiusura al transito di viale Piave, il traffico proveniente da via Frascati sarà deviato in via Carbonaia, via Silvestri, piazza del Collegio, via Cicognini, via del Pellegrino, via Santa Caterina, via Dolce de' Mazzamuti, piazza dell'Ospedale, via della Misericordia e via Cavour oppure via Sant'Jacopo, via Cambioni, via del Pellegrino, via Santa Caterina, via Dolce de' Mazzamuti, piazza dell'Ospedale, via della Misericordia, via Cavour.

Direttrici consigliate

A partire dalle 15 si consiglia di effettuare gli attraversamenti della città in direzione nord-sud e sud-nord, est-ovest e ovest-est utilizzando gli assi della Tangenziale ovest (viale Fratelli Cervi, viale Nam Dinh, viale Chang Zhou, viale Salvador Allende, viale Sedici Aprile 1992 e viceversa) e della Declassata (viale Leonardo da Vinci).

Disattivazione varchi elettronici

Dalle 15 alle 24 per consentire lo svolgimento della manifestazione verranno spenti i varchi elettronici di controllo d'accesso alla Z.T.L "A" che si trovano all'incrocio tra piazza San Francesco e via Ricasoli e tra via Sant'Jacopo e via J. Modesti. E' quindi consentito il transito in deviazione nelle zone a traffico limitato "A" (0-24) e a traffico limitato "B" (7.30-18.30).