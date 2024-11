"L'elisir della discordia": i Lions presentano il libro di Pietro Ferruzzi

Prato, 18 novembre 2024 – Un relatore d’eccezione quello ospitato a Villa Vecchia di Pratolino dal Lions Club Vaglia. Stiamo parlando di Pietro Ferruzzi, autore del romanzo “L’elisir della Discordia”, ambientato a Monte Senario e nel territorio limitrofo. Il libro è stato scritto dopo la partecipazione dell’autore ad uno delle visite al santuario, peraltro oggetto di attività di service da parte del Club. Intervistato dal cerimoniere Lions Pier Francesco Cellai, Ferruzzi si è concesso ad un pubblico emozionato, dall’atmosfera noir, calata per l’occasione con il buio nella sala ed i volti illuminati solo dalle candele. Un divertente talk show degno di una prima serata.

Particolarmente toccante è stata la dissertazione del presidente Matteo Mugnaini sul service perenne in favore dell’associazione Voa Voa - Amici di Sofia, che ha come missione il finanziamento del primo progetto pilota in Italia per la diagnosi precoce e salva vita della patologia neuro degenerativa Leucodistrofia Metacromatica.

La serata si è conclusa con il plauso unanime allo chef Paolo ed al suo impareggiabile staf, che nel ristorante di Via della Lupaia “in maniera sempre eccellente accoglie il club Vaglia nelle sue occasioni di service annuali”, come ha sottolineato il presidente.

Alla serata hanno partecipato autorità lionistiche come il presidente di Zona “C” Edoardo Canino, ed istituzioni cittadine tra cui il consigliere Giordano Nencetti, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Vaglia, il provveditore della Misericordia di Fiesole Guido Brilli e molti rappresentanti delle associazioni con le quali annualmente il club collabora per i service. La serata si è quindi conclusa con il rituale Tocco della Campana e la proposta di organizzare uno dei prossimi service ripercorrendo insieme i luoghi dove lo scrittore Ferruzzi ha ambientato il suo triller.