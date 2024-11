Una serata tra musica e solidarietà con il Lions

Prato, 12 novembre 2024 – L’esibizione del giovane flautista Michelangelo Arrigucci, studente del Liceo Musicale Cicognini-Rodari di Prato sotto la guida del Maestro Matteo Romoli, durante il recente meeting Lions ha regalato al pubblico un momento di autentica magia, interpretando opere di Bach, Telemann e Honegger con una maturità e un’espressività rare per la sua giovane età. L’evento ha consolidato il legame del Lions Club con le nuove generazioni, dimostrando la volontà di sostenere i talenti emergenti e favorire la diffusione della cultura musicale tra i giovani.

Nel suo discorso di presentazione, il Presidente Scalise ha ribadito l’importanza delle attività formative promosse dal Lions Club, sottolineando come queste iniziative siano essenziali per il sostegno e la crescita dei giovani talenti locali. Il Club, infatti, ha sostenuto il Liceo Musicale di Prato non solo con concerti e borse di studio, ma anche attraverso la donazione di strumenti, come i pianoforti a coda, confermando l’impegno a promuovere l’accesso alla musica e alla cultura.

Nato a Pescia nel 2007, Michelangelo Arrigucci ha iniziato presto il suo percorso musicale e, ad oggi, ha già ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi musicali nazionali e internazionali.

Tra i premi più prestigiosi si annoverano il primo premio assoluto al Concorso Musicale G. Barulli C.A.L.C.I.T di Arezzo, il primo premio alle competizioni "Scuole in Musica" di Verona e al Premio Crescendo di Firenze, oltre a numerosi altri riconoscimenti in eventi come il concorso Riviera Etrusca di Piombino e le Barocchiadi di Pistoia. Il giovane flautista ha anche frequentato masterclass di celebri maestri come Raffaele Bifulco, Mario Ancillotti e Patrick Gallois, un percorso che ha contribuito alla sua crescita musicale, permettendogli di esibirsi sia in formazioni cameristiche che orchestrali in sedi prestigiose come il Festival “ArmoniosaMente” a Modena e la Sala Vanni di Firenze.

Il Maestro Matteo Romoli, docente di Arrigucci, è un musicista di calibro internazionale, noto per le sue esibizioni in Europa e per la collaborazione con orchestre di prestigio, tra cui i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino e l'Orchestra da Camera Fiorentina. Autore de Il Flauto, Romoli è anche un educatore rispettato e ogni anno forma nuovi talenti, molti dei quali ottengono importanti riconoscimenti in concorsi musicali nazionali e internazionali. “Michelangelo,” racconta Romoli, “è un ragazzo di straordinarie qualità umane e musicali. Sempre disponibile con i compagni, è meticoloso nello studio e aperto ai consigli, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto alle esibizioni cameristiche e orchestrali. Sono certo che il suo talento lo porterà lontano.”

L’evento ha reso tangibile l’impegno del Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei verso il bene collettivo, attraverso la promozione della cultura, dell’educazione e della solidarietà.

L’entusiasmo dimostrato dal pubblico e il talento di Arrigucci hanno conferito alla serata un fascino che ha saputo unire passato, presente e futuro, cementando il ruolo del Lions Club come promotore di valori culturali e sociali. Questo importante anniversario si conclude così con una promessa: quella di continuare a investire sui giovani, coltivando le loro passioni e costruendo un ponte solido tra tradizione e innovazione, per un futuro dove musica e solidarietà possano continuare a incontrarsi.