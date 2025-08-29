Pontedera, ko totale in casa: passa l’Arezzo 0-3, gara già compromessa dopo mezz’ora

Pontedera, 30 agosto 2025 – Seconda sconfitta in due gare per il Pontedera che niente può di fronte ad un Arezzo a tratti incontenibile. I granata sono stati battuti 3-0 in casa, e dopo mezz'ora la gara era già in tasca agli ospiti, andati in vantaggio con Tavernelli (cross di Pattarello) e al raddoppio con Chierico con un tiro dalla distanza.

Dopo aver rischiato il tris di Cianci, annullato al FVS dopo la card spesa da Menichini (fallo di Mawuli su Ladinetti) nella ripresa il Pontedera, mai pericoloso nella prima frazione, ha tenuto meglio il confronto, favorito anche dal doppio giallo a Chiosa dopo 16'. Nonostante questo il primo tiro che ha impegnato Venturi è stato di Perretta (un difensore) al 36', prima del tris di Varela con una potente progressione. Prossimo impegno per il Pontedera, domenica a Pineto. (s.l.)

Il tabellino

Pontedera-Arezzo 0-3

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Tempre (27’ st Paolieri); Milazzo (1’ st Manfredonia), Ladinetti; Vitali (31’ st Nabian), Tarantino (1’ st Ianesi), Bassanini (24’ st Polizzi); Andolfi. A disp: Raffi, Strada, Gueye, Scaccabarozzi, Pretato, Pietrelli, Coviello, Beghetto. All. Menichini.

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli, Guccione (17’ st Gigli), Chierico (14’ st Iaccarino); Pattarello (14’ st Varela), Cianci (31’ st Perrotta), Tavernelli (31’ st Ravasio). A disp: Trombini, Galli, Tito, Meli, Arena, De Col, Dell’Aquila, Ferrara. All. Bucchi.

Arbitro: Burlando di Genova.

Marcatori: 8’ pt Tavernelli, 30’ pt Chierico; 43’ st Varela.

Note: spettatori 1,154; espulso Chiosa al 16’ st; ammoniti Guccione, Chierico, il tecnico Menichini, Ladinetti, Pattarello, Vona, Manfredonia, Corradini, Perrotta, il tecnico Bucchi; angoli 2 a 4