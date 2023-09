Mister Canzi: "Al mio via fate più punti possibile"

Andare lontano per...arrivare lontano. La prima trasferta di campionato porta il Pontedera a Fermo, nelle Marche, uno dei tragitti più lunghi per gli uomini di Canzi, partiti ieri alle 14.30, e che, curiosamente, è stato anche l’ultima destinazione della scorsa regular season, dalla quale i granata rientrarono con rotondo 4-0 per l’unica vittoria al Recchioni nei tre confronti sostenuti. Quello che anima la gara odierna l’ha detto chiaro e tondo l’altro giorno al nostro giornale il giovane Matteo Guidi: "Per noi potrebbe essere la svolta del campionato partire con due vittorie". Non tanto perché in quel caso il Pontedera si ritroverebbe primo in classifica – posizione sicuramente di prestigio, anche dopo appena 180’, ma decisamente non attinente ai programmi del club – quanto perché metterebbe in cascina altri tre punti sulla lunga strada che porta alla salvezza, strappandoli, com’è stato due venerdì fa contro il Sestri Levante, ad una squadra considerata anch’essa, in un girone così competitivo, da...parte destra della classifica. "L’unica cosa che possiamo dire – aggiunge l’allenatore Massimiliano Canzi prima di salire sul pullman – è che se riusciamo a battere la Fermana siamo partiti con due vittorie. Stop".

Poi il tecnico dei granata si fa serio: "Dobbiamo cercare di fare più punti possibile e anche domani (oggi, ndr) entreremo in campo per riuscire a vincere. Sappiamo però di avere di fronte una squadra che merita rispetto e che conta su grandissime individualità, come Misuraca o Giandonato, giocatore che ho allenato e che ha i piedi di due categorie superiori. In più c’è un allenatore molto preparato come Bruniera, che ha grandissima esperienza. L’unico problema è che hanno iniziato tardi la preparazione e quindi sono più indietro di noi, ma stanno allestendo una squadra di assoluto valore. Di sicuro il 3-0 subito a Carrara è anche figlio di questo ritardo". Sfruttare questa differenza di condizione potrebbe essere una buona arma da utilizzare. "Sicuramente – riprende Canzi - noi siamo partiti con i tempi giusti e quindi siamo più avanti, per cui proveremo a far valere questa cosa. Anche noi però non siamo ancora quelli che vogliamo essere, perché ad inizio di campionato non può essere così. In particolare per una squadra giovane come la nostra che è ancora in fase di crescita".

Per allestire il probabile 3-4-2-1 anti-Fermana, Canzi avrà a disposizione Ambrosini e Pretato ma non Marrone e Selleri, infortunati, oltre a Ignacchiti, ancora impegnato con la nazionale italiana Under 20. Inizio alle 18,30, arbitra Angelillo di Nola. Probabile formazione (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Catanese, Ambrosini; Delpupo, Ianesi; Nicastro.

Stefano Lemmi