L’Etrusca cala il tris. "Ottimo finale di partita"

Vola l’Etrusca Basket San Miniato che inanella la quinta vittoria stagionale, la terza consecutiva in appena 8 giorni) imponendosi sul parquet di Arezzo con il punteggio di 54-62. Un successo ottenuto però con fatica e con tanti errori: una prestazione opaca che permette all’Etrusca di piazzarsi al secondo posto del girone con 10 punti, gli stessi che detiene la capolista Virtus Siena avanti solo per una migliore situazione parziale di punti subiti e realizzati.

In diversi team sono arrivati a quota 10 in questa classifica ancora molto concentrata e quindi vincere ad Arezzo è stato importante per il cammino dei biancorossi.

L’obiettivo pre-gara era di partire aggressivi, dare intensità e corsa al gioco, alzare il ritmo fin dal fischio d’inizio e "invece ci siamo adeguati al loro di gioco – commenta la dirigenza - loro sempre stati a zona per 40 minuti e noi imballati, commettendo tanti errori nei primi 2 quarti, soprattutto nella parte offensiva. Complice la stanchezza di aver giocato tre partite a distanza ravvicinata, abbiamo fatto fatica a trovare la chiave di lettura della gara, con percentuali al tiro orribili. Svariati cambi nella nostra formazione, ma per 2 quarti abbondanti siamo stati sotto di alcuni punti".

Poi la svolta. "Bellachioma si è sbloccato firmando diverse triple, i compagni hanno reagito permettendoci di pareggiare e poi di passare al comando. A meno di 2 minuti dalla fine della partita eravamo avanti di 5-7 punti e siamo stati bravi a vincere". Buona anche la prestazione di Capozio in difesa che ha preso tanti rimbalzi.

"La squadra è giovane, c’è ancora da lavorare tanto, da crescere. Alcuni giocatori sentono la pressione delle partite, mentre in allenamento sono più tranquilli. Sarà un bel campionato, equilibrato e le sorprese non mancheranno", conclude la dirigenze che non nasconde il suo ottimismo.

