Il Tuttocuoio cinico e solido stacca il Fratres. Risale la Cuoio. Geotermica in difficoltà

Il Tuttocuoio approfitta del pareggio del Fratres Perignano, vince e balza in testa da solo al girone A di Eccellenza. Solidità. Questa è la parola che descrive meglio la compagine di Ciccio Tavano che, in cinque partite, ha segnato 8 gol e ne ha subito solo 1 (nella vittoriosa trasferta di Campi Bisenzio contro il Lanciotto Campi). Dopo il pareggio zero a zero della prima giornata a Cecina, il Tuttocuoio le ha vinte tutte e occupa con merito la prima posizione.

Chi, invece, ha dovuto abdicare al primato è il Fratres Perignano che, nell’anticipo di sabato, ha pareggiato 2-2 sul campo del River Pieve. Un punto in trasferta, contro una squadra ostica come la compagine di Fanani è sicuramente positivo, come è positiva la reazione e l’aver agguantato il pari in rimonta. Sciapi si conferma bomber assoluto, ma due pareggi in cinque partite, per una squadra ambiziosa come il Fratres Perignano, forse sono un campanellino d’allarme.

La Cuoiopelli torna da Cecina con tre punti, un Cavallini superstar e la porta ancora inviolata. I conciari stanno risalendo la classifica dopo la partenza non positiva soprattutto a causa della sconfitta interna alla seconda giornata contro il Valdinievole Montecatini. Ora Falivena prepara il derby di domenica, in casa, contro il Fucecchio. La società del presidente Claudio Pagni lancia un appello ai tifosi e a tutti i santacrocesi: "Venite allo stadio a sostenere la squadra biancorossa".

Chiudiamo con la Geotermica, rispettando l’ordine di classifica delle squadra di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio di Eccellenza. La squadra di Larderello sta pagando, oltre ogni previsione, lo scotto del salto di categoria e la prima urgenza che sembra emergere dalle gare finora disputate è proprio la mancanza di un pizzico di malizia in più e forse anche di coraggio. La partita contro il Montespertoli era importante per muovere la classifica.