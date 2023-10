"Granata, servono pressing e più attenzione. Far tesoro degli errori e rimettersi in marcia"

Fare tesoro degli errori commessi domenica contro il Pineto (che mercoledì nel recupero ha battuto 1-0 il Pescara) e puntare con fiducia al match di lunedì col Rimini, che nel frattempo ha cambiato allenatore (via Raimondi, ora c’è Troise). Moreno Zocchi, direttore sportivo del Pontedera fotografa alla perfezione l’atmosfera che c’è in casa granata.

Direttore, da dove nasce il k.o. col Pineto?

"Intanto direi che la sconfitta non rispecchia quanto visto in campo: subire un 4-1 con più tiri nostri che degli avversari non è giusto. Però è anche vero che l’atteggiamento dei primi 20’ ci ha messo la partita in salita e ha fatto sì che per sbilanciarsi si siano presi i due gol finali che hanno appesantito il risultato".

Non è la prima volta che il Pontedera subisce reti in avvio di gara.

"E’ vero. Di sicuro nei primi minuti bisogna mettere più attenzione in quello che si fa, soprattutto nella voglia di non prendere gol. Se domenica avessimo fatto pressing nel modo giusto avremmo potuto evitare entrambi i primi due".

Però la squadra ha reagito.

"Sì, ma la cosa sbagliata è che si è trattato di una reazione, invece deve essere un’azione. La reazione la devono avere gli altri nei confronti delle nostre azioni, non viceversa".

Non ha visto il solito Pontedera quindi?

"No, altrimenti non avremmo preso 4 gol. Ho visto una squadra che anche sotto 2-0 non ha mollato, ha rischiato più volte di fare il 2-2, ma la cosa brutta è che non c’è riuscita. E quindi è stato giusto perdere la partita per il modo in cui l’avevamo iniziata".

Un passo indietro, dunque?

"Uno? Direi 5 o 6 passi indietro rispetto alle gare di Perugia, Arezzo, ma anche con la stessa Recanatese. Però sono convinto che si tornerà a viaggiare come dobbiamo. Sto vedendo in tutti la consapevolezza di aver sbagliato un appuntamento importante, ma anche di essere in grado di recuperare il tempo perduto. I giocatori più esperti sanno prendersi le responsabilità giuste al momento giusto e i giovani gli andranno dietro".

E’ fiducioso per lunedì sera? "Certo. La reazione ci sarà sicuramente, come c’è sempre stata, e sono stra-convinto che questa squadra contro il Rimini otterrà il risultato che deve, perché ha dei valori tecnici importanti".

Intanto si godrà le convocazioni di Angori e Ignacchiti con la nazionale Under 20…

"E’ una cosa bellissima, però ho paura che stiamo lavorando... più per l’Empoli (entrambi sono arrivati in prestito, ndr) che per il Pontedera. Mi piacerebbe che venisse convocato qualcuno dei nostri. Anche se per una squadra di C è difficile, lo so".

