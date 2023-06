Dal cavallo al museo: centri estivi per i piccoli

Torna l’estate dei bambini con una ricca e variegata offerta di attività ricreative e di socializzazione sparse sul territorio. Summer camp tra giochi e sport, canottaggio, ippica, fotografia naturalistica, riqualificazione ambientale e cultura. Centro Sms. In partenza il summer camp dal 12 giugno al 28 giugno sul viale delle Piagge per bambini dai 5 ai 12 anni a cura delle associazioni Le Piagge Convivio e Radio Il Falco Club con i Cavalieri e Arcadia. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17 gruppi formati da 8 a 10 bambini omogenei per età saranno seguiti da un animatore (pranzo convenzionato ristorante Alpaca per chi vuole). Tra le attività: scoperta dei parchi della città, del mondo delle api, invenzioni ed esperimenti galileiani, ma anche corsi di lingua inglese (15 ore settimanali). Iscrizioni: modulo sul sito www.icavalieri.org oppure presentarsi lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 19 in Largo Esperanto 1. Info: Laura (I Cavalieri) 338 1755360 o Renata (Arcadia) 349 3888809 oppure scrivere a [email protected] San Rossore Migliarino Massaciuccoli.

Progetto inclusivo "A tutto mondo" a cura del Circolo Zona D associazione Aps artistico culturale, con partner Comitato territoriale Csi Pisa. Rivolto a giovani tra gli 11 e i 17 anni. Attività di fotografia naturalistica, fotoreportage e visite tematiche alla Certosa e Palazzo Blu. Iscrizioni: [email protected] Scuola di canottaggio Lungarno Guadalongo. Vigli del fuoco "Billi-Masi". Al via dal 12 al 30 giugno "RemiAmo" promossa dai vigili del fuoco "Billi-Masi" per bambini tra gli 8 e i 13 anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, si terranno lezioni in palestra, allenamento fisico e uscite in barca. Info: [email protected]; 338 271 2627 (Emanuele Miccoli). Rigeneration Camp a Putignano. Dal 3 al 7 e dal 10 al 15 luglio arrivano i campi estivi di rigenerazione urbana per realizzare il sistema di azioni progettate dagli studenti dell’I.C. Gamerra, grazie al progetto "Lavori in Corso - Adottiamo le città" di Legambiente. Iscrizioni: [email protected] Campi estivi musei Unipi. Otto settimane all’insegna del gioco, tra arte, scienza, natura e sport per bambini dai 6 agli 11 anni negli spazi del Sistema Museale di Ateneo. Attività supportate dal Cus Pisa Junior. Info: http:cuspisa.unipi.it. Centro ippico La Cartuja a Calci. I campi estivi dal 26 giugno al 4 agosto (con replica dal 4 al 15 settembre). Attività previste: accudimento dei cavalli, lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo, laboratori didattici, escursioni a piedi e giochi d’acqua. Info: www.maneggiocalci.it; WhatsApp 3770212257.