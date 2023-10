Big match interno Gruppo Lupi Pontedera: Civita Castellana arriva a sfidare i Lupi

Il Gruppo Lupi Pontedera ospita domani alle 18 al PalaMatteoli i viterbesi del Civita Castellana. I laziali sono una tra le più forti del campionato. Spettacolo assicurato. Intanto l’inizio del campionato di B è stato superbo per i pontederesi del tecnico Marco Nuti che hanno vinto per 3-1 a Santa Croce. Successo meritato e, in un certo senso, inatteso per le proporzioni ma, la squadra del presidente Giorgio Nazzi ha legittimato tutto sul campo. "Era importante iniziare subito con una vittoria - dice Nuti - portando a casa i tre punti da un palazzetto ostico come quello di Santa Croce. Lo abbiamo fatto con una prestazione solida, convincente e corale". L’attacco pontederese, sospinto da Frosini (22) e Del Campo (15) ha fatto, alla lunga, la differenza. In regìa il più esperto Lazzeroni è stato preferito al l’emergente Pantalei. I due liberi Maggiorelli e Resegotti si sono alternati. Gli ex biancorossi Lumini e Antonelli, hanno contribuito al successo con capitan Lusori. Nelle file biancorosse Brucini e Petratti, non ancora al meglio, non hanno potuto offrire il loro totale contributo. Alcune situazioni proposte da Pagliai, con Matteini e Bandini non hanno premiato contro un avversario che ha concesso poco. Il Gruppo Lupi è uscito dalle situazioni meno agevoli col servizio che ha messo in difficoltà i padroni di casa. L’opposto Gatto (21 punti) non è bastato. Da metà terzo set, Pontedera ha imperversato. La prima frazione si è chiusa col Gruppo Lupi vittorioso per 17-25. I conciari hanno riequilibrato il risultato nella seconda frazione (25-22) portandosi sull’1-1. Nel terzo set Frosini & C., hanno chiuso sul 19-25. Quarto set giocato sulla falsa riga della seconda parte del precedente, terminato con un eloquente 16-25. Entusiasti, a fine gara, il presidente Nazzi e Fabio Innocenti.

Marco Lepri