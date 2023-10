Ztl, il Comune vuole un altro varco: "Così riapriremo via della Cisterna"

Faccia a faccia tra Comune, cittadini e commercianti. Per valutare e mettere a punto una versione della Ztl che vada incontro a tutte le esigenze, lansciando tuttavia in piedi il nucleo centrale del progetto. L’appuntamento è per il 5 ottobre, alle 21,30 nei locali dell’ex Frantonio. "Il Ccn, nelle settimane scorse – spiega il sindaco Simone Giglioli – ci ha formulato una serie di richieste. Lo stesso, nel tempo, hanno fatto i cittadino. Su questa base noi abbiamo preparato un piano da sottoporre all’assemblea".

I dettagli? Il Comune è intenzionato a mettere un varco in più, per riaprire via della Cisterna che ora è a fondo chiuso. "Per riaprirla è necessario uno sbarramento – dice il sindaco –. E questa, penso, sia una proposta che incontra i favori di tutti: traffico più fluibile, più pulizia e sicurezza". Nella stagione invernale aumenterà un giorno di ztl: si farà anche il venerdì. "E’ il giorno più critico – aggiunge Giglioli –. E quello dove c’è più movida". Per venire incontro alle richieste del Ccn sarebbero apportate anche alcune variazioni orarie. Per accogliere invece le proposte dei cittadini, il regolamento sararebbe ritoccato per quanto riguarda i titolari delle seconde case.Intanto con ottobre, appena iniziato, la ztl in centro storico a San Miniato sarà attiva solo il sabato dalle 20 alle 5 e i festivi dalle 14 alle 5. Entra in vigore l’orario invernale, che si concluderà il 30 aprile, e che non prevede limitazioni serali nei giorni lavorativi. Si conclude, quindi ufficialmente la lunga stagione estiva con limitazioni seralim e per fare il punto della situazione, l’amministrazione ha organizzato, gli incontri.

"Avevamo detto di far passare l’estate per valutare le eventuali necessità che potevano subentrare: adesso i tempi ci sembrano maturi per fare un confronto con i commercianti, in un incontro a loro riservato che si svolgerà sempre il 5 ottobre, alle 14.30, in Comune e poi la sera, alle 21.30, con la cittadinanza - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Insieme a me ci saranno la vice sindaca Elisa Montanelli e il comandante della polizia municipale Dario Pancanti, l’obiettivo è quello di ascoltare le richieste, valutarne la fattibilità dal punto di vista tecnico, tenendo conto delle necessità differenti che hanno residenti, lavoratori e commercianti".