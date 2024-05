Zona Franca. Libertà di vivere la propria follia

Lo spettacolo teatrale Zona Franca del Teatro C’art sarà presentato venerdì 3 maggio alle 21 al teatro Di Vino a Terricciola, di Via Pozzuolo 6, in un evento che fa parte della stagione Teatro in, co-progettata con il Comune di Terricciola e con la produzione a cura di Teatro C’art comic education, con Federica Mafucci come autrice e interprete, e la regia di André Casaca. Zona Franca è stato premiato come miglior spettacolo dal pubblico al Festival di teatro contemporaneo crashtest 2020 a Valdagno e con il premio PalcoOff al Milano fringeoff festival 2022. Lo spettacolo offrirà una prospettiva sulla libertà di vivere la propria follia attraverso il personaggio di Franca, la protagonista. Attraverso un coinvolgente dialogo con il pubblico, verranno narrate storie di ordinaria follia, mescolando il divertimento e il dramma della vita quotidiana per trasportare gli spettatori in un vortice di emozioni da condividere ed esorcizzare attraverso la comicità.

Questo lavoro attoriale sarà centrale nel processo creativo di Zona Franca, ispirandosi alla vita e alla personalità di Anna. La drammaturgia dello spettacolo si svilupperà naturalmente dalle improvvisazioni in scena, con un approccio che valorizzerà il teatro fisico e l’identità comica del corpo. I biglietti sono disponibili al prezzo di 10 euro (intero), 5 ridotto per bambini di età compresa tra 4 e 10 anni, soci di Bo’, e gruppi di almeno 6 persone, mentre l’ingresso è gratuito per bambini fino a 3 anni.