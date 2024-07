Yachtline 1618, due bond per 10 milioni: "Rafforzeremo la capacità produttiva"

Yachtline Arredomare 1618 Spa, leader mondiale nella produzione di arredi per giga e mega yachts e nella costruzione d’interni per dimore e ville di prestigio, ha sottoscritto con Anthilia capital partners SGR e Finint Investments, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, due prestiti obbligazionari per un valore complessivo di 10 milioni di euro a sostegno del suo piano industriale.

Un ottimo segnale per la società, fondata nel 1994 da Fiorenzo Bandecchi e Enrico Ciacchini, ha sede a Bientina e conta oggi quattro stabilimenti produttivi tra Genova in Liguria e in Toscana a Lugnano e Vicopisano. Le sedi coprono un totale di 52mila metri quadri di capacità produttiva nella cui filiera operano oltre 500 collaboratori (di cui 250 diretti) grazie ai quali, negli anni, sono stati realizzati 229 progetti tra giga e mega yachts e dimore di lusso. Da sempre Yachtline crea progetti interamente tailor made ideati su specifiche esigenze e desideri degli armatori, la produzione è 100% made in Italy e consente di esportare in tutto il mondo il meglio del design e della qualità in un settore che mostra grandi potenzialità di sviluppo a livello globale.

"Siamo davvero soddisfatti di aver realizzato questa operazione con il supporto di Finint Investments e Anthilia SGR che ci consentirà di rafforzare da subito la nostra capacità produttiva in Italia e al contempo di contribuire alla crescita di tutta la filiera sul territorio senza la quale i nostri prodotti non sarebbero così apprezzati dagli armatori di tutto il mondo. Vogliamo adottare un approccio sempre più industriale, che sfrutti al massimo il nostro brevetto Fit-Lock per il montaggio a pressione degli arredi, coinvolgendo in questo sviluppo anche tutti gli artigiani che sono al nostro fianco e che rappresentano la miglior garanzia dell’alta qualità dei nostri prodotti", ha dichiarato Fiorenzo Bandecchi, presidente di Yachtline.