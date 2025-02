Prestiti senza interessi e permessi per le visite: il welfare d’avanguardia dell’azienda in Valdera

Pontedra, 15 febbraio 2025 – C’è un punto fermo nella vita e nei successi di Palladio Group (guidata dall’ Ad Mauro Marchi), società per azioni leader nel settore del packaging secondario per l’industria farmaceutica: il valore delle persone, i dipendenti, che con la loro dedizione e la loro professionalità, sono la vera forza dell’azienda.

Valore del benessere

“Oltre ai macchinari, alla continua spinta all’innovazione tecnologica – spiega Elena Marchi, responsabile delle risorse umane del gruppo che fattura 90 milioni l’anno – ci sono le persone, che valgono di più, il loro benessere ci interessa, ci sta a cuore”. Se loro stanno bene, appunto, lavorano bene. Restano in azienda, e continuano ad esserne il valore aggiunto. Sono 800 in tutto il gruppo, 240 solo a Pontedera (dove l’azienda è presente dal 2004). Palladio Group Spa ha due sedi anche a Vicenza, una a Piacenza e una a Prato. Poi due sedi all’estero: in Irlanda e in Serbia (quest’ultima serve anche il mercato in Grecia).

Un'azienda in Valdera lancia un welfare d'avanguardia. Che prevede, tra l'altro, permessi per svolgere visite mediche

Iniziative per il benessere dei dipendenti

Cosa fa Palladio per il benessere dei dipendenti? In un’epoca in cui il welfare aziendale è sempre più visto come un elemento chiave per il successo delle imprese, Palladio Group si pone all’avanguardia. L’azienda – spiega Marchi – ha stipulato accordi collettivi che prevedono straordinari maggiorati, un incentivo che premia l’impegno extra. Inoltre, offre prestiti aziendali senza interessi, evitando ai dipendenti di ricorrere alle finanziarie: una misura che consente ai lavoratori di far fronte alle necessità personali senza il peso di costi aggiuntivi. Un altro vantaggio importante riguarda la possibilità di richiedere l’anticipo del Tfr, aumentando così la flessibilità nella gestione delle proprie finanze.

Sostegno alle famiglie

L’azienda non pensa solo ai dipendenti. “Supporta anche le famiglie, mettendo a disposizione diverse tipologie di borse di studio per i figli che ottengono risultati scolastici eccellenti, sia per il diploma di maturità che per la laurea”. Poi c’è il sostegno pensato per le coppie di futuri sposi, con incentivi economici per chi si unisce in matrimonio o in unione civile. Inoltre, l’azienda eroga un bonus pannolino per ogni figlio o figlia nato o adottato, un gesto di benvenuto che si estende fino al primo anno di vita o di ingresso nel nucleo familiare.

Tra le agevolazioni più apprezzate ci sono i permessi retribuiti per visite mediche, che permettono di fruire di tempo dedicato alla cura della propria salute senza che ciò influisca sullo stipendio. C’è anche un premio produzione annuo: l’anno scorso ha superato i mille euro. L’ultima novità è lo psicologo aziendale, sia a disposizione dei dipendenti che dei figli: cinque sedute sono a carico di Palladio. E c’è anche la possibilità di richiederne la consulenza on line.