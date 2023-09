Volterra si tuffa nella Notte Rossa con 25 location e ben 31 eventi Agriturismi, b&b e alberghi sold out

Rossa come i tramonti sui monti della Corsica, rossa come le pennellate della ‘Deposizione’ di Rosso Fiorentino. Rossa come il sangue della Cappella della Croce, come il nettare dell’uva e la passione. La Notte Rossa, in programma stasera, è una manifestazione che, nel suggello della storia e della cultura, svela e fa riscoprire luoghi e suggestioni della città. Venticinque le location, 31 gli eventi che andranno a snodarsi nelle piazze, nelle strade, nei musei, nei luoghi d’arte, nell’intreccio fra storia, e artigianato. Piene le strutture ricettive per l’evento sotto l’egida del consorzio turistico. Per mettere in risalto scorci, silenzi e colori, sono previsti interventi musicali, teatrali, fotografici e performance che si fondono con la città, attraverso un percorso individuale e libero. Gli appuntamenti saranno ripetuti più volte nel corso della serata lungo un percorso intriso di lentezza, attenzione, emozione. Una Volterra che si schiuderà nei luoghi simbolo della sua storia e della sua cultura, come il polo museale civico e Palazzo dei Priori attraversati da musica, mostre e performance. Una città che guiderà i visitatori nelle dimore storiche come Palazzo Ricciarelli, nella chiesa di San Dalmazio, nel cuore della Basilica Cattedrale, nell’apertura straordinaria della Galleria Leonardo. Un evento che attraversa tutto il centro storico: piazzetta Minucci, piazza XX Settembre, via porta all’Arco, piazzetta San Michele, la loggia di Palazzo Pretorio, piazza Martiri della Libertà. Il gran finale è affidato al concerto della Filarmonica di Peccioli in piazza dei Priori, e ai classici fuochi d’artificio. Una serata realizzata con la collaborazione di tanti cittadini che mettono a disposizione le loro dimore, i loro giardini e le loro capacità.

"La Notte Rossa è la visione di una Volterra da scoprire nella sua complessità culturale, in un’atmosfera particolare basata sulla lentezza. E’ un evento corale costruito con la gente, con le associazioni, con i gruppi musicali cittadini - spiega la direttrice del consorzio turistico Claudia Bolognesi - è un vero e proprio omaggio alla città. Un modo per visitare anche luoghi solitamente meno aperti al pubblico. Un evento consolidato che porta turismo, tanto che le strutture ricettive sono piene. Segno evidente che la Notte Rossa è diventata un appuntamento culturale di spicco".

Ilenia Pistolesi