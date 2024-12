Volterra, polemica sulla Rems: allarme per il taglio del personale di vigilanza

VOLTERRAL’allarme che sobbalza per chiedere lumi sul futuro della Rems, è un grido doppio che arriva dall’associazione Sos Volterra e dal sindaco di Montecatini Valdicecina Francesco Auriemma. Il nocciolo della questione, stando ad associazione e primo cittadino, riguarda il personale di vigilanza addetto della struttura, che passerebbe da due a una unità sulle 24 ore. Notizia che ieri è rimbombata sui social, e che è stata smentita dal sindaco di Volterra Giacomo Santi.

Scendendo nel cuore della faccenda, ieri mattina Auriemma tuona così via social: "Alla Rems, senza alcun avviso, le due unità presenti h24 passeranno a sola una unità. Vengono così tagliati alcuni posti di lavoro in zona, ma soprattutto viene reso ancor più difficile il lavoro agli operatori della Rems, i quali già nei mesi passati avevano reclamato situazioni spesso difficili, per le quali le forze dell’ordine sono state a più riprese chiamate ad intervenire. Alla direttrice Asl Maria Letizia Casani adesso chiediamo delle risposte ufficiali".

Stesso copione per Sos: "Sulla Rems sono stati fatti errori madornali. Le nostre richieste punto per punto sono: tornare subito indietro sul taglio alla vigilanza. Recuperare tutte le necessità di ampliamento dell’organico sanitario, in particolare medico. Sbloccare la costruzione della nuova Rems e avviare una verifica sulla possibilità di aprire a Volterra un servizio psichiatrico di diagnosi e cura di almeno 4 posti, che andrebbe a completare la filiera dell’assistenza psichiatrica".

Santi smentisce Sos e Auriemma: "Le recenti notizie diffuse sui social, accompagnate da critiche e legittimi allarmi per la Rems hanno suscitato comprensibili preoccupazioni nella comunità. Tuttavia, è importante precisare che molte di queste informazioni derivano da una comprensione parziale della situazione. Seguo personalmente, interessando l’azienda sanitaria, la gestione delle Rems, consapevole della delicatezza e della complessità di questo servizio. Desidero rassicurare i cittadini e i lavoratori: il servizio non subirà alcun taglio e continuerà a essere monitorato con la massima attenzione e cura. Ritengo essenziale mantenere un dialogo continuo con gli organi competenti, affinché ogni aspetto della gestione venga affrontato con la dovuta serietà e professionalità, cercando sempre di migliorare la qualità del servizio. Solo attraverso un confronto costante, e non alimentando il clamore, possiamo garantire un servizio efficace, tutelando al contempo la sicurezza e il benessere degli operatori, delle guardie e di tutte le maestranze coinvolte".