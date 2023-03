Volterra, incidente mortale: chiusa la statale 68

Ambulanza

Volterra, 12 marzo 2023 – A causa di un incidente al km 51,400 nel territorio comunale di Volterra, la strada statale 68 "di Val Cecina" è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolti un furgone ed una moto e si registra un decesso. Sul posto i soccorsi e le Forze dell'Ordine per gestire la viabilità alternativa e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.