Volterra comics & fantasy. Dieci anni di successi

VOLTERRA

Volterra Comics and Fantasy compie dieci anni e torna nella città etrusca sabato e domenica, 18 e 19 maggio. Un compleanno importante, quello del decennale. Cifra tonda che verrà festeggiata con la presenza di grandi nomi. A partire dal fumetto italiano. Tra gli ospiti infatti ci sarà Osvaldo Felace, autore di Flash Dragon, serie italiana di Robot in stile Go-Nagai, e Bigo, David Bigotti, con l’opera a fumetti sulla storia di Padre Barsanti, il sacerdote che inventò, proprio a Volterra, il motore a scoppio. Non a caso l’edizione di quest’anno gode anche del patrocinio della Fondazione Barsanti di Lucca, un filo rosso che unisce la provincia lucchese con il Volterrano.

"Ma le sorprese non finiscono qui – si legge in un comunicato dell’associazione Etruria Pro che organizza l’evento – Previsti raduni di Vampiri e Steampunk, e dei personaggi di a Akira Toriyama, autore di Dragon Ball recentemente scomparso. Il sabato finirà a suon di dance, con Dj Osso, famoso a livello nazionale per la collaborazione con Radio M2O e per aver mixato le sigle dei cartoni animati. Mentre la domenica pomeriggio avrà un sapore più rock, con i Capsule Corp. Cartoon Cover band, che suoneranno le sigle degli anime in chiave più hard. Molti i momenti dedicati agli amanti della fotografia, anche in Palazzi storici, e ai costumi, con apposita gara Cosplay. E anche all’arte, con la presenza dei ragazzi dell’Accademia europea dei Manga".

"Siamo felici di esser giunti a questo traguardo - commenta il responsabile Paolo Bartali - questa edizione mostra sicuramente uno sforzo di costanza importante, dettato dalla voglia di rendere Volterra una terra di giovani sognatori". Dal 2014 ad oggi sono passati 10 anni e 10 edizioni: dall’originale Mistery and Fantasy, siamo passati al Comics and Fantasy che ne ha conservato integralmente contenuti e la stessa voglia di realizzare una festa senza età.

"Volterra è la città ideale, la coreografia ideale che possa esistere per Cosplayers e personaggi fantastici – conclude Bartali – per questo non mancate!".

L’associazione Etruria Pro ricorda che il Volterra Comics and Fantasy è totalmente gratuito, a ingresso libero, unico nel suo genere, grazie ai contributi degli sponsor come Fondazione CrV, Comune di Volterra, Granchi e T.Log.