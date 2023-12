Volo da sei metri. Operaio in ospedale

Un volo di sei metri. Tanta

paura ieri mattina per la caduta di un operaio. Si tratta di lavoratore di una ditta di Montopoli che stava facendo manutenzione – da quanto abbiamo appreso – al sistema di aspirazione di una ditta di pellami di Castelfranco. A causa della rottura di un pannello del soffitto l’uomo è caduto da un’altezza, appunto, di circa sei metri. Immediati sono stati i soccorsi inviati dalla centrale del 118. Trasportato cosciente a Empoli, l’uomo è stato ricoverato per essere sottoposto ad accertamenti diagnostici: l’operaio non è in pericolo di vita. Sul posto dell’infortunio sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del dipartimento prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi del lavoro dell’Asl per gli accertamenti di rito relativamente al rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

C. B.