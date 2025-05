Ecco l’attività fisica gratis: "Si fa nel parco pubblico"

La nuova area benessere è realtà. Farmavaldera in collaborazione con l’amministrazione comunale che ha messo a disposizione una porzione di area pubblica consegna alla cittadinanza un nuovo spazio che si chiama "Il Grillo parlante", nella frazione di Santo Pietro Belvedere, in adiacenza al parco giochi pubblico Pinocchio. La società che gestisce le farmacie Comunali di Capannoli, Ponsacco, Santa Maria a Monte e Pomarance ha provveduto all’acquisto e all’installazione di cinque attrezzature per il fitness all’aria aperta, creando un’opportunità per tutti i cittadini di praticare attività fisica in libertà e gratuitamente.

L’area si trova accanto al parco giochi per bambini “Pinocchio” andando a integrare un’area relax per tutta la famiglia, favorendo l’attività all’aria aperta e la socializzazione.

L’iniziativa – viene spiegato – si colloca nell’ambito degli investimenti di natura socio sanitaria che Farmavaldera porta avanti sul territorio dei comuni soci. "L’attività fisica è uno strumento di prevenzione fondamentale per il mantenimento dell’equilibrio psicofisico dell’individuo – ha sottolineato l’avvocata Barbara Giuntini, in rappresentanza del consiglio di amministrazione della società– .Siamo felici di contribuire al benessere dei nostri cittadini favorendone il movimento, il rinforzo muscolare e la funzionalità delle articolazioni grazie all’utilizzo di queste nuove attrezzature, a disposizione di adolescenti e adulti durante tutta la giornata, senza alcuna spesa".

Soddisfazione dalla sindaca di Arianna Cecchini, presente al taglio del nastro: "Un’altra opportunità per la cittadinanza, in una zona ben collegata al paese grazie anche ad un percorso pedonale – ha precisato il primo cittadini – vicino al fontanello, al parco giochi ed alla Farmacia comunale, che ringrazio per questo importante investimento sul benessere e l’attività fisica".

Presenti alla cerimonia inaugurale anche alcuni istruttori della palestra Mylife di Capannoli, che ha accolto con piacere la collaborazione con Farmavaldera, adoperandosi con piacere per spiegare ai cittadini le modalità di utilizzo sicuro delle attrezzature.