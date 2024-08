Pisa e provincia sotto rete. Sempre più terra di volley

Castelfranco di Sotto (Pisa), 19 agosto 2024 – Brilla la pallavolo italiana e con lei anche il volley della provincia di Pisa che quest’anno si consacra terra di campionesse e di prestigiosi risultati di club. La stagione 2024 sarà ricordata come un anno da record per questa disciplina sempre più amata, seguita e giocata.

L’apoteosi porta il nome di Carlotta Cambi, neo campionessa olimpica, palleggiatrice delle “invincibili di Parigi”: dalla sua Montopoli, seguendo l’iter giovanile, è presto passata alla carriera professionista e il 2024 è il suo anno: vittoria della Volley National League e conquista della medaglia d’oro. Tutta la sua Montopoli e non solo l’ha seguita in diretta conquistare la medaglia iridata e il suo ritorno a casa è stato un’immensa prova di affetto. Vicino a lei – rivale in campionato in A1 anche nella prossima stagione - c’è Federica Squarcini di Capannoli: centrale in forza al Conegliano Imoco fino a pochi mesi fa dove praticamente vinto tutti i premi italiani e internazionali e con anche per lei esperienze con la nazionale maggiore italiana, con la quale ha vinto i Giochi del Mediterraneo 2022.

Carlotta e Federica sono l’emblema attuale del volley locale: volti puliti, vincenti, esempio per tante bambine che vogliono giocare a pallavolo. A livello di club tappeto rosso per la Fgl-Zuma Castelfranco che ha centrato la promozione in A2 e sarà l’unica squadra toscana nel campionato cadetto. “Sapere che atlete come Orro, Egonu, Danesi, Fahr, Giovannini e Lubian sono passate dal campionato di A2 significa che questo torneo è di grandissima importanza – dice il presidente del club Sandro Bernardeschi – e mi sento di ringraziare i tanti presidenti che hanno contribuito alla crescita di questo gruppo vincente e delle future campionesse che verranno”. La Fgl-Zuma è stata la regina incontrastata del 2024: agli ordini di Marco Bracci (membro della “Generazione di fenomeni” che ha iniziato la sua carriera a Castelfranco) ha dominato la “regoular season” a suon di vittorie e ha vinto la Coppa Italia per la prima volta nella sua storia.

Favolosa annata anche per l’Ambra Cavallini Pontedera che da debuttante in B1, ha saputo farsi valere conquistando una storica promozione sul campo e si appresta a vivere un’altra stagione nella terza terza categoria nazionale. “Siamo orgogliosi del nostro risultato, frutto di tanto impegno e dedizione. La nostra filosofia è di continuare a valorizzare il settore giovanile – precisa il suo presidente Fabio Donati presidente – la vittoria dell’oro olimpico è una pubblicità senza limiti per il nostro sport e speriamo che accenda i riflettori anche sulle criticità che ogni società si trova ad affrontare”. E dalla provincia di Pisa c’è da annoverare anche Giulia Pisani, ex centrale, telecronista Rai che ha avuto il privilegio di commentare il primo oro assoluto del volley italiano.