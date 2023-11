Vivere e lavorare con Fido? Lo racconta un libro

PERIGNANO

Diventa un libro, "Il Canista", la vita personale e professionale che Luca Santamaria, istruttore cinofilo che ha fondato da dieci anni Family dog’s alle porte di Perignano, ha trascorso insieme a Sheila. "Un duro lavoro durato due anni e mezzo – racconta l’autore – è la storia dei 10 anni di vita trascorsi insieme a Sheila. All’interno ci sono alcune delle nostre esperienze e delle pillole tecniche cinofile davvero interessanti. Vuole essere un racconto di come la vita di un cane cresciuto e vissuto quotidianamente con tutti i canoni dell’etologia cinofila, possa rendere felice una famiglia. Parliamo di relazione, di amicizia, devozione, amore, lealtà, ma tutto visto dalla prospettiva del cane senza snaturare la sua vera identità e i suoi reali bisogni in una società che invece detta tempi e regole per gli umani spesso senza tenere in considerazione le modalità e i tempi dei nostri partner con la coda". La storia si svolge tra Sicilia e Toscana tra gli anni 2010 e 2022. Protagonista indiscussa è Sheila, un beauceron con una spiccata intelligenza emotiva, tanto da entrare in empatia con qualsiasi essere vivente con cui si è relazionata. "Se poi di mestiere decidi di fare l’istruttore cinofilo, meglio detto Il Canista – continua Santamaria – avere al proprio fianco un partner del genere ti apre la mente e ti orienta offrendo nuove chiavi di lettura nell’interpretare dinamiche sociali difficilmente acquisibili in soli dieci anni di lavoro. Grazie al contributo del lavoro presente in letteratura cinofila, quello sui Moderator Dogs di Giuseppe Distefano, Sheila si è subito dimostrata all’altezza di questo ruolo con me al suo fianco, aiutando migliaia di cani e rispettive famiglie, dal soggetto più timido a quello più aggressivo, a ritrovare il proprio equilibrio emotivo". Il libro sarà presentato domenica alle 18 all’enoteca Le Melorie a Ponsacco.