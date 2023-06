Vitesco, lieto fine "Presto 20 assunzioni a tempo indeterminato"

di Carlo Venturini

"Siamo soddisfatti: la Punch ha comprato lo stabilimento con il personale. Non ha chiesto ristrutturazioni. Ciò è un segnale concreto che cancella i 750 esuberi previsti dal 2019 al 2026". E’ la Fiom-Cgil al gran completo a fare tale dichiarazioni. Ma Angelo Capone segretario provinciale Fiom qualche sassolino dalle scarpe se lo toglie: "Ringrazio tutti gli amministratori locali meno il sindaco di Pisa Michele Conti". Vitesco Technologies ha ceduto alla multinazionale belga Punch gli stabilimenti di Fauglia e San Piero a Grado dove complessivamente lavorano 900 addetti nel settore automotive e cioè iniettori per combustibili. "Mettevi nei panni di noi lavoratori che dal 2019 abbiamo questa spada di Damocle sulla testa e cioè di perdere il lavoro. Abbiamo lottato, abbiamo fatto quattro giorni di sciopero, ma abbiamo mantenuto la produzione": dice il delegato Fiom, Simone Pagni. Capone aggiunge: "E’ stata un vertenza anomala nei tempi. Nel 2019 è stato presentato un business plan di lenta dismissione che avrebbe portato a 750 esuberi. Abbiamo adottato una strategia complessa ma che ha dato i suoi frutti: prima lo sciopero, poi abbiamo portato a livello nazionale il nostro caso, in seguito con il comune di Fauglia siamo riusciti ad entrare nelle aree di crisi protetta governativa. Ciò ci ha fatto prendere tempo, ci ha dato da respirare per almeno altri due anni. Il tempo era una componete fondamentale. E poi abbiamo continuato con la produzione attirando investimenti esteri". Una bella ed estenuante lotta dunque. Il segretario della Fiom dà altre tre confortanti notizie e cioè che "ci saranno venti assunzioni a tempo indeterminato con un ulteriore percorso di assunzione per il 2024, si aumenteranno ed adegueranno gli inquadramenti professionali e si stringeranno legami con l’Università di Pisa nel campo della ricerca e dello sviluppo". Tutto ciò è merso da un incontro molto proficuo in Regione coi vertici aziendali.

"Siamo ottimisti ma vigileremo – dice Marco Comparini Cgil -, siamo ottimisti perché la Punch non ha comprato chiedendo ristrutturazioni. Ha comprato e stop. Sarebbe da pazzi ritornare indietro". Daniele Rossi ribadisce: "Siamo estremamente ottimisti soprattutto sull’orizzonte temporale. La produzione continua ma ci sono anche risvolti innovativi e tecnologici che fanno presagire ad un futuro produttivo competitivo". "Un grazie vero alla Regione – dice Capone – un grazie enorme al sindaco di Fauglia Alberto Lenzi. Non ho parole di ringraziamento per il sindaco di Pisa, Michele Conti. Lui è stato una costante: non ci ha mai contattato, non si è mai visto. Eppure sul suo territorio erano a rischio posti di lavoro". Alla conferenza stampa ha partecipato anche Fabio Fontanelli della Cgil.