Violenta lite in strada. Botte davanti ai passanti. Momenti di paura in città

Una lite in strada. Le botte davanti ai passanti, il sangue, e il timore che possa degenerare ancora di più. Al centro, forse, un debito. E’ successo domenica, nel tardo pomeriggio, nella zona stazione della città. Segnatamente fra via Fiumalbi e via Saffi, da quanto emerso. C’è gente in quel momento, anche in considerazione della giornata soleggiata e piacevole. La zuffa – da quanto abbiamo appreso – segue parole grosse fra i protagonisti. Al centro, pare, appunto, ci siano state questioni di soldi. L’allarme scatta subito e sul posto si precipitano i carabinieri della stazione di Pontedera che riportano la calma fra i due, svolgono gli accertamenti di rito e di legge e, soprattutto, provvedono a soccorrere il ferito alla testa. L’uomo viene portato al pronto soccorso dell’ospedale Lotti dall’ambulanza per le cure del caso: niente di grave, e una prognosi di appena tre giorni. Nessuno dei due – entrambi di nazionalità straniera – avrebbe voluto sporgere querela, quindi lasciando senza creare strascichi giudiziari quanto accaduto.

Resta,tuttavia, indubbio – e questo è ancora di particolare preoccupazione – che il quartiere della stazione resta un luogo che presenta ancora criticità per le liti, nonostante tutta la zona sia continuamente sotto osservazione delle forze dell’ordine. Questo, tuttavia, è un periodo estremamente complesso: la crisi economica, quando affonda il morso, acuisce anche le ruggini, i diverbi sono più frequenti e anche le mura domestiche diventano sempre più spesso teatro di tensioni che si fanno pericolose e che impegnano carabinieri e polizia. Un fenomeno che viene registrato a livello nazionale. E quindi anche un fenomeno dal quale non è affatto immune il territorio e la città, specie nei suoi quartieri più problematici dove il disagio e le criticità sono già radicate.

Com’è, appunto, questa zona di Pontedera. Molti studi recenti – del resto – includono le situazioni di crisi come quella che stiamo vivendo fra le cause di aumento della violenza in genere e anche di quella domestica, soprattutto in relazione all’incremento del livello di stress psicologico e finanziario, all’aumento del grado di incertezza e a una generalizzata sensazione di perdita di controllo sulla propria vita. Sono tutti elementi che innescano fattispecie pericolose.

