"Vince Fest". L’importanza dell’inclusione

MONTOPOLI

"Un’occasione per parlare della solidarietà e dell’accettazione del diverso, del disabile intellettivo e fisico e che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare e educare alla diversità, apprezzarla e considerarla una risorsa anziché un limite". Queste le considerazioni finali dell’associazione GeniAli che ha organizzato la settima edizione del Vince Fest al centro Avis di Capanne in collaborazione con la parrocchia di San Brunone di Casteldelbosco. La serata è iniziata, come da tradizione, con la santa messa celebrata da don Emanuel. Dopo i slauti del presidente di GeniAli Valeriano Dodde e della sindaca di Montopoli Linda Vanni, ha avuto luogo l’incontro-dibattito, moderato da Marco Santini, dal titolo "Costruire il proprio domani: progetto di vita come strumento di autodeterminazione" incentrato sulla possibilità delle persone disabili di poter costruire un progetto di vita in autonomia. Ospiti Loredana Dermillis, Alessandro Fornaciari, Sabina Marmeggi, Alessandro Carrai e Giovanni Turini che ha portato a testimonianza il proprio progetto di vita. E’ seguita la cena, le esibizioni del coro "Apparenti Stonature" diretto dal maestro Luigi Mattiello, dei ballerini di tango Daniela e Massimiliano. C’è stata la consegna della bandana da parte di Luce Brazzi ai ragazzi che hanno partecipato al progetto "Insieme in cucina" in collaborazione con l’associazione Abbracciami e la presentazione dell’altro progetto "Pedalando verso l’inclusione" con Alessio Giovanneschi, volontario GeniAli. A concludere la serata le note delle sigle dei cartoni animati eseguite da Alice Vitolo e Celeste Rupetti sotto la guida di Andrea Lucchesi, amico di GeniAli. Ilp Presidente Dodde e tutti i consiglieri ringraziano, per il successo dell’evento, Paolo Perretta che ha presentato la serata, gli sponsor e tutti i volontari delle associazioni Avis e GeniAli