Villaggio Scolastico. FdI: "Freddo e degrado". Ma la Provincia non ci sta

Botta e risposta tra Fratelli d’Italia e la Provincia di Pisa sulla situazione delle scuole a Pontedera. Alcuni esponenti dell’opposizione hanno denunciato una condizione di "degrado inaccettabile che continua a peggiorare" al Villaggio Scolastico. A quanto afferma l’esponente di Fratelli d’Italia Christian Nannipieri, manca infatti "luce e riscaldamento all’istituto tecnico ‘Fermi’, dove alcune classi hanno toccato il record negativo di 15 gradi. Muffa che ricopre interi ambienti nel liceo scientifico ‘XXV Aprile’ e importanti criticità strutturali, come finestre con tapparelle rotte che costringono gli studenti a fare lezione con luce del sole negli occhi o, nei periodi estivi, a temperature insostenibili". "Per non parlare - precisa Nannipieri - che al classico ex ‘Andrea da Pontedera’, gli studenti si sono persino ingegnati con fogli di giornale per schermare le finestre". Una situazione che secondo l’esponente di FdI "influisce direttamente sul benessere e sulla qualità dell’apprendimento per studenti e docenti". A lui fa eco anche Simone Fabbrini, responsabile provinciale di Azione Studentesca, che ha chiesto agli organi competenti "un impegno concreto per avviare interventi di manutenzione, oltre all’apertura di un tavolo di confronto affinché tutti gli studenti pontederesi possano vedere rispettato il loro diritto a un’istruzione in spazi dignitosi e adeguati".

Immediata la replica del presidente della Provincia, Massimiliano Angori. "Se ci fossero state delle criticità strutturali al Villaggio, posso assicurare che le scuole sarebbero state subito chiuse. Per quanto riguardo la manutenzione, la Provincia fa il possibile coi fondi che ha a disposizione, con molte difficoltà visto che il Governo non ci sostiene abbastanza. A breve, infatti, saranno conclusi i lavori per l’allacciamento della nuova cabina elettrica al Fermi, che risolverà il problema del riscaldamento".

Angori risponde anche sulle muffe del XXV Aprile, dicendo che "sono efflorescenze saline presenti a seguito di vecchie infiltrazioni e sono in corso gli interventi da parte della ditta di manutenzione". Il presidente della Provincia ricorda però che il suo ente ha stanziato nell’ultimo anno "moltissime risorse al Villaggio Scolastico: oltre 400mila euro per la palestra del XXV Aprile, 200mila euro per sostituire tapparelle e avvolgibili del Fermi e del XXV Aprile. Inoltre ci sono stati gli interventi al Fermi a seguito dell’alluvione di Pontedera, con il rifacimento degli intonaci". Angori ha poi aggiunto che, per eventuali situazioni da discutere, "martedì 17 dicembre ci sarà il tavolo dell’edilizia scolastica a Pontedera tra Provincia e scuole: un’occasione per confrontarci, avere un quadro chiaro della situazione e fare il punto degli interventi".